Mort de Nicolas (Koh-Lanta) : "Il ne s'alimentait plus normalement"

La mort de Nicolas Roy, ex-candidat de Koh-Lanta (TF1), a beaucoup attristé Denis Brogniart et les aventuriers de la célèbre émission. Les proches de l'ancien participant, qui a succombé à l'âge de 48 ans à un cancer de la mâchoire, sont eux aussi forcément très touchés. Nicolas Roy laisse derrière lui deux enfants de 8 et 11 ans, ainsi que sa compagne Aurélie, qui a exprimé toute sa peine auprès de nos confrères de La Nouvelle République.

"C'est un guerrier avec un caractère de fou. Je veux qu'il soit un exemple pour celles et ceux qui se battent contre cette maladie. Cela faisait six mois qu'il ne parlait plus et qu'il ne s'alimentait plus normalement, mais il se battait", a déclaré Aurélie. Nicolas Roy était aussi très apprécié par son entourage professionnel comme l'explique la jeune femme : "Nicolas faisait l'unanimité auprès de ses collègues. Il était capable d'inventer des jeux pour fédérer son équipe." "Ce fut un réel plaisir de travailler à ses côtés. Il va beaucoup nous manquer", a confirmé très ému Dominique Tricot, le maire de Chanteloup, où l'ancien aventurier était conseiller municipal.

Et Aurélie Roy de s'adresser directement à celles et ceux qui aimeraient apporter leur aide financière : "Pour les personnes touchées par sa disparition et qui voudraient faire un geste, Nicolas aurait souhaité que ce soient des dons pour lutter contre le cancer. Enfin, Nicolas aimerait que les gens ne s'attardent pas trop sur la tristesse liée à sa disparition, mais qu'ils aillent de l'avant."

Rappelons que Nicolas Roy avait participé deux fois à Koh-Lanta, en 2002, où il avait été finaliste, puis en 2012 lors d'une édition All Stars. En novembre dernier, soit sept ans après sa dernière apparition à l'écran, il avait révélé au cours d'une interview accordée à nos confrères de TV Mag qu'il se battait contre la maladie. "J'ai 47 ans, une chouette vie avec une chouette famille et plein de copains", avait-il déclaré.