Inès (Koh-Lanta) fait le buzz en petite culotte : son message cash aux haters

Ses fesses lui ont volé la vedette ! Vendredi soir, lors du premier épisode de la nouvelle saison de Koh-Lanta, la candidate Inès a fait sensation en se présentant à une épreuve d'immunité dans un maillot de bain très sexy. En effet, le bas de sa tenue était très (trop?) échancré et a suscité de nombreuses réactions sur la Toile. "C'est un délire les fesses d'Inès", "La Inès, elle est trop fraîche", "Les fesses d'Inès sont magiques", commentaient certains internautes visiblement émoustillés. D'autres au contraire, ont pris pour cible la jeune femme, estimant qu'il était inapproprié de s'exhiber en "string".

Face à l'engouement autour de son postérieur, la jolie Toulousaine de 25 ans a finalement tenté de calmer le jeu samedi 22 février 2020. A travers une vidéo postée en story Instagram pour remercier d'une part du soutien reçu en masse après la diffusion, Inès a glissé un message à ceux qui l'ont critiqué. "Par contre il faut se détendre, c'est une paire de fesses les gars ! On va redescendre, on va se calmer... J'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui ait une paire de fesses. Et il y en a qui vont dire 'oui mais il n'y a que toi qui la montre'. Et bah ma foi, je fais ce que je veux, c'est le mien non ?", s'est-elle défendue.

Qui plus est, d'après les dires de Denis Brogniart, l'affaire ne sera plus d'actualité les prochaines semaines étant donné qu'Inès a décidé de changer de maillot. "À partir des jeux suivants, pour qu'Inès soit dans de meilleures dispositions et encore plus performante dans les épreuves, elle aura un maillot de bain un peu plus recouvrant", a déclaré l'animateur du jeu d'aventure de TF1. Voilà qui clôt le sujet.