Inès (Koh-Lanta) : Ses fesses font encore le buzz, Denis Brogniart réprimande

Inès Loucif n'a pas fini d'entendre parler de sa petite culotte ! L'aventurière de Koh-Lanta a fait le buzz dès le tout premier épisode du jeu de TF1 en s'affichant avec un maillot de bain qui en laissait peut-être un peu trop voir. Pour la suite, elle a finalement opté pour un shorty un peu plus recouvrant. Mais pas de quoi empêcher les internautes de faire des commentaires grivois sur son physique, comme ce vendredi 20 mars 2020.

Sauf que cette fois-ci, ces derniers ne s'attendaient certainement pas à se faire griller par Denis Brogniart en personne. L'animateur n'a pas hésité à recadrer l'un d'entre eux qui estimait qu'Inès avait "un beau cul" sur Twitter. "T'emballe pas ! Tu vas te faire du mal", a-t-il alors rétorqué. Pas sûr toutefois que cela suffise à calmer les plus coquins. Mais peu importe pour Denis Brogniart qui n'hésite plus à venir au secours de la jolie Toulousaine. Lors d'une interview accordée à Télé-Loisirs, il a assuré ne pas comprendre l'emballement autour du fameux maillot de bain et a tenu a souligner les efforts d'Inès qui est infirmière en cette période de coronavirus. "J'ai plutôt envie de rappeler qu'Inès est infirmière réanimatrice et sauve la vie de personnes victimes du coronavirus. Elle est aussi une aventurière hors pair sur les épreuves."

D'autant plus que la jeune femme confiait récemment avoir été en contact avec une personne testée positive au Covid-19. "C'est vrai que j'ai été très mal depuis jeudi, j'ai appris que j'étais en contact avec un patient pendant quatre nuits qui portait le virus. J'avais un peu peur. Au final, j'ai une grosse grippe, je vais mieux, je suis très contente. Je suis en repos jusqu'à samedi, je travaille de nuit ce week-end donc je vais faire samedi soir et dimanche soir", rassurait-elle.