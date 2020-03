Inès (Koh-Lanta), son maillot sexy "pas adapté" : Denis Brogniart raconte

Lors du premier épisode de Koh-Lanta 2020, Inès a beaucoup fait parler d'elle à cause de son maillot de bain un peu trop échancré. Dès l'épisode 2, celui-ci avait d'ailleurs disparu pour un modèle plus sportif. Comme on le découvre grâce à une interview de Denis Brogniart accordée à Télé Loisirs, le célèbre animateur n'y est pas pour rien. Confidences...

Concernant le buzz autour du fameux maillot d'Inès, la star de TF1 a confié ne pas comprendre cet emballement, même s'il reconnaît que ce choix de pièce n'était pas idéal pour jouer les naufragés : "Son maillot de bain était tout à fait classique, fait observer Denis, sauf que lorsque quand vous faites un peu de sport et que vous avez le fessier rebondi, la physique fait que votre maillot rentre un peu dans les fesses. Voilà pourquoi ce maillot de bain n'était pas vraiment adapté et que moi le premier, sitôt ce jeu réalisé, j'ai proposé à Inès de mettre un shorty un peu plus enveloppant. Ne faisons pas de trois fois rien une affaire, n'oublions pas que sur toutes les plages de France la mode est au maillot de bain identique à celui d'Inès." Denis Brogniart n'y est donc pas pour rien dans ce changement de style. Pas peu fier (si on peut dire) d'avoir été le premier à proposer à la jeune femme de 25 de changer de maillot, fin février, il avait même sondé les internautes sur Twitter en leur demandant ce qu'ils pensaient de son nouveau short.

Mais ce que l'homme de 52 ans souhaite surtout aujourd'hui, c'est qu'Inès ne soit pas seulement vue comme la candidate au maillot sexy. Il rappelle à juste titre qu'elle est surtout, en ces temps de crise sanitaire à cause du Covid-19, une héroïne : "J'ai plutôt envie de rappeler qu'Inès est infirmière réanimatrice et sauve la vie de personnes victimes du coronavirus. Elle est aussi une aventurière hors pair sur les épreuves."

Denis Brogniart a raison. En ces heures difficiles, ce n'est pas au maillot d'Inès Loucif qu'il faut penser mais au fait qu'elle est confrontée au quotidien au Covid-19. Récemment, elle avait inquiété ses admirateurs en indiquant avoir été en contact avec un patient testé positif.