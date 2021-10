Candice (Koh-Lanta) éliminée et trahie : le geste secret et inattendu de Coumba (EXCLU)

Après les départs de Cindy, Patrick, Karima et Maxime, c'est désormais Candice qui est éliminée de Koh-Lanta, La Légende. Lors du sixième épisode diffusé mardi 5 octobre 2021 sur TF1, la jeune femme, qui avait été écartée du camp jaune des Lanta-naï après le conseil surprise, s'est retrouvée sur l'île des bannis. Elle y a disputé son premier jeu face à Ugo et Clémentine... et en est ressortie perdante. Une seconde chance qui s'envole pour la jeune sportive. Pour Purepeople.com, Candice revient sur cette aventure aux multiples trahisons.

Qu'avez-vous ressenti lorsque vous perdez l'épreuve contre Ugo et Clémentine ?

J'ai eu beaucoup de mal à me dire que c'était terminé. Ce qui a été dur aussi, c'est de me dire que je n'ai même pas été jusqu'à la réunification. Ça, je ne l'avais pas envisagé et j'ai eu assez de mal. Surtout que j'étais vraiment très bien physiquement et moralement.

D'après vous, à quoi est dû votre échec lors de l'affrontement ?

En fait, je n'avais que mon point de vue et je voyais ma tour hyper droite. J'aurais peut-être dû m'arrêter, prendre le temps de faire le tour et regarder. Parce que j'en ai discuté après avec Denis Brogniart et il m'a dit que de son point de vue, ma tour était penchée. C'était donc pour ça qu'elle tombait à chaque fois. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir fait le tour dès le départ. Car j'étais hyper calme, je pensais vraiment avoir mes chances de gagner. Ugo a survolé l'épreuve, entre Clémentine et moi ça ne s'est vraiment pas joué à grand-chose. C'était une belle épreuve.

Avant d'atterrir sur l'île des bannis, vous avez été éliminée par l'équipe lors du conseil surprise. D'après vous, pourquoi ?

Le fait que l'équipe adverse immunise Phil a joué. Avant de partir pour l'épreuve, entre filles, on avait prévu de voter contre lui au conseil. Du coup, je me doutais que les autres allaient voter contre Clémence. Moi je savais qu'elle avait un collier d'immunité mais je ne savais pas contre qui elle allait voter. Et je n'avais pas du tout anticipé le vote de Coumba contre moi.

Le vote de Coumba a tout changé puisque sans cela, c'est Sam qui aurait été éliminé. Vous vous êtes expliquées sur vos réseaux sociaux respectifs. Elle se dit "honteuse", estime avoir été "exécrable et pas correcte", qu'en pensez-vous ?

Sur le coup, forcément j'étais hyper déçue. J'avais confiance en elle parce qu'elle parlait beaucoup et fort. Elle se disait loyale, je l'ai crue. C'est pour ça que je n'ai jamais imaginé qu'elle mettrait mon nom. Mais comme elle le dit : on est dans un jeu et on perd parfois un peu la tête... Aujourd'hui, je ne lui en veux plus, je ne suis pas rancunière.

Vous avez confié qu'elle s'était excusée, "les larmes aux yeux". Que s'est-il passé ?

Elle s'est excusée plus tard après le tournage, quand on s'est vu à l'avant-première. Après, elle m'a aussi écrit une lettre. Je ne vais pas dévoiler le contenu de sa lettre mais en gros elle s'excuse de m'avoir trahie. Puis elle a fait son petit mea culpa sur Instagram. Je pense qu'elle s'en veut aujourd'hui. Mais c'est fait, ça ne sert à rien de remuer le couteau dans la plaie. Moi, je suis passée à autre chose. Je ne garde que des bons souvenirs de ce Koh-Lanta même s'il a été beaucoup trop court, surtout que c'est d'autant plus frustrant car j'étais en forme. Je ne vais pas dévoiler le contenu de sa lettre mais en gros elle s'excuse de m'avoir trahie.

Christelle vous a elle aussi trahie, comment l'avez-vous pris ?

Quand j'ai vu que ça se jouait entre Sam et moi, je pensais qu'il y aurait quatre votes contre Sam et trois contre moi. Sauf que finalement, Coumba a voté une deuxième fois contre moi et Christelle a choisi de protéger Sam. J'ai été très surprise parce que je m'entendais vraiment très bien avec elles, et particulièrement Christelle. Je l'aimais beaucoup, et je l'aime toujours beaucoup aujourd'hui. Mais sur le coup, je n'ai pas du coup compris son vote.

D'après vous, pourquoi ont-elles agi ainsi ?

Elles ont décidé de s'allier aux garçons, comme ont fait Alix et Alexandra dans l'équipe adverse. Honnêtement, je ne sais pas du tout à quel moment cette alliance s'est faite, ni comment. Ce que je sais, c'est que moi je n'ai rien vu venir du tout. Surtout qu'avant le jeu, on s'était dit que même si les filles des rouges n'avaient pas tenu, on resterait soudées toutes les quatre. Même en regardant l'épisode, je ne comprends toujours pas. Mais je pense qu'elles ont pensé que c'était le bon choix à faire pour avancer dans le jeu. On verra dans les prochains épisodes si elles ont eu raison (rires).

Avant cela, vous êtes étonnée de l'attitude de Coumba, plutôt sur la réserve face à Claude. Avez-vous eu des explications depuis ?

Je pense qu'elle n'avait pas envie de se mettre en porte-à-faux et elle a eu raison parce que les garçons l'ont crue elle et pas moi. Ce qui m'a vraiment dérangé, c'est que je pense avoir été vraiment irréprochable. J'allais pêcher, je rapportais de la nourriture sur le camp, je m'entendais bien avec tout le monde... On m'a incriminée comme s'il fallait un prétexte pour m'éliminer. J'ai l'impression qu'on m'a balancé quelque chose dessus pour me faire tomber.

Lors de son élimination, Karima a dit que vous étiez en alliance toutes les deux. Au conseil, vous la qualifier de "mytho". Qu'en est-il ?

Ça me surprend. Parce que s'il y a une chose que je ne suis pas - et je pense qu'on arrive quand même à me cerner sur les images -, c'est manipulatrice. Peut-être que Karima m'aimait bien et qu'elle a été déçue que je vote contre elle. Mais à aucun moment je n'ai fait d'alliance ou quoi que ce soit avec elle. Quand elle me parle, elle me demande contre qui je vais voter, elle me dit que je serai décisionnaire... Moi à ce moment-là je comptais déjà voter contre elle. Elle avait un comportement sur le camp qui me mettait mal à l'aise. Elle parlait mal, mettait la pression... Je n'avais pas envie d'avancer avec quelqu'un avec ce tempérament. Je n'ai à aucun moment fait d'alliance avec elle et je ne suis pas du tout allée la voir pour protéger Clémentine comme elle l'a assuré en interview.

Clémentine, Jade, Laurent et Namadia semblent faire état de drague sur le camp, en avez-vous entendu parler ? Qu'en pensez-vous ?

C'est un sujet sensible... Je ne me permettrais pas de juger. Je n'étais pas sur place, je n'ai rien vu. J'ai juste vu que c'était à propos de Laurent mais je ne peux pas me permettre de mettre mon grain de sel.

D'après vous, qui va gagner Koh-Lanta, La Légende ?

J'aimerais qu'Ugo gagne, même si ça risque d'être compliqué. Il est sorti le premier, sa sortie était parfaite il est resté propre. Et depuis, il gagne tout, il est vraiment bluffant. Je l'ai trouvé vraiment humble, c'est un chouette type. Ça parait idyllique. Sinon, je trouve que Laurent est top aussi. On est quand même en survie et il garde toujours la pêche. C'est rigolo parce que je pensais qu'il était costaud mais uniquement en apparence. J'ai été surprise de voir qu'il était vraiment bon sur les jeux. Aussi, il s'entend bien avec tout le monde, aussi bien les garçons que les filles.

