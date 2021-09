Massages et drague dans Koh-Lanta : Alix mise en cause, Jade s'explique...

Après la diffusion du quatrième épisode de Koh-Lanta, La Légende mardi 21 septembre 2021 sur TF1, marqué par l'élimination au conseil de Clémentine et le départ de Karima de l'île des bannis, des révélations inattendues sont survenues.

Jade et Clémentine ont évoqué l'une de leurs camarades un peu trop dragueuse sur le camp auprès de Télé Loisirs. Puis, sur Instagram, Laurent a fait état de "massages nocturnes". L'apprentie Robinson visée n'était autre qu'Alix, qui avait fermement démenti le côté séducteur, s'expliquant sur ses massages bienfaiteurs pour le corps. Lundi 28 septembre 2021, c'est Jade qui prend de nouveau la parole.

En story sur Instagram, lors d'une session questions/réponses avec ses followers, l'aventurière est interrogée sur le sujet. Un internaute lui demande alors si elle aussi a été massée. "Oui et je peux vous dire qu'Alix a des mains de fée, assure Jade. Je pense qu'elle a du magnétisme car après l'épreuve du paresseux j'avais hyper mal aux tibias et aux avant-bras. Le lendemain, plus rien, comme par magie." Un message qu'Alix a reposté sur son propre compte.

Tout semble donc rentrer dans l'ordre pour l'amoureuse de Mathieu, rencontré sur le tournage de Koh-Lanta, Les 4 Terres en 2020, qui avait été soupçonnée de masser, de jour comme de nuit, ses coéquipiers dans le but de les draguer. Rappelons qu'après les révélations de Jade, Clémentine et Laurent Maistret, Alix avait brisé le silence, toujours en story sur le réseau social de partage d'images. "Après l'épreuve du paresseux, j'ai proposé à quelques aventuriers et aventurières de mon équipe de les masser (avant-bras et cervicales) car ils étaient fracassés", avait-elle indiqué, précisant que certains souffraient d'ecchymoses, de dermabrasions ou encore d'une perte de sensibilité au niveau des membres supérieurs. "J'aime beaucoup prendre soin des autres et aujourd'hui certains candidats essaient de faire passer ça pour de la 'drague' ou un acte mal placé", avait-elle ajouté.

Blessée par cette "provocation bien trop poussée" et regrettant les "nombreux ragots qui circulent" au sujet de son couple, l'ancienne camarade du regretté Bertrand-Kamal avait émis quelques doutes quant à sa présence sur le plateau de TF1 avec Denis Brogniart pour la grande finale de ce Koh-Lanta, La Légende.