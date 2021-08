Alix (Koh-Lanta) en couple avec Mathieu : son cri d'amour après un grand exploit

Vendredi 27 août 2021 était lancée l'édition 2021 de l'UTMB (l'Ultra Trail du Mont-Blanc), laquelle s'est achevée au bout de 170 km de parcours et 10 000m de dénivelé positif, en 21 heures pour les plus aguerris et plus de 40 heures pour les amateurs. Ils sont 2 300 coureurs à avoir participé. Parmi eux se trouvait Mathieu Blanchard. L'ancien candidat de Koh-Lanta (2020) a réalisé une performance exceptionnelle puisqu'il est parvenu à décrocher la troisième place, derrière deux autres Français, Aurélien Dunand-Pallaz et le gagnant François D'haene qui s'est imposé dans cette course pour la quatrième fois.

"Quand le rêve devient réalité. Ok je vous l'avoue, tout au fond de moi, j'en ai souvent rêvé de ce podium", a reconnu Mathieu sous une photo de lui postée sur Instagram à son arrivée, très ému. Cet accomplissement a été très vite relayé par bon nombre de ses amis, dont des aventuriers de Koh-Lanta comme Claude Dartois, Cindy Poumeyrol et même Denis Brogniart ! Mais Mathieu a surtout reçu le soutien infaillible de sa belle Alix, qu'il a rencontrée sur le tournage de l'édition des 4 Terres.



Admirative, Alix lui a adressé une belle déclaration d'amour accompagnée de deux clichés de leur duo après la course. "Il n'y a pas plus grande fierté que de me tenir chaque jour à tes côtés. J'aime ta passion, surtout quand les gens ne comprennent pas qu'elle puisse te prendre autant de temps. J'aime être l'épaule sur laquelle tu peux te reposer, dans tes moments de doutes quand il faut te remotiver. J'aime être les petites mains de l'ombre quand il faut faire à manger et te masser pour que tu puisses bien récupérer. J'ai aimé voir la flamme dans tes yeux s'animer sur chacun des ravitaillements. J'ai aimé t'accompagner durant cette course endiablée, la complicité était à son apogée. Sachez qu'il n'y a eu aucun sacrifice, il a su mettre toutes les chances de son côté avec des choix bien pensés et un travail acharné. Saches que je suis et resterai ta plus grande fan mon petit prince du trail", a-t-elle écrit.