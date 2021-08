Cindy Poumeyrol (Koh-Lanta) mordue au visage par un chien : 50 points de suture, photo choc

"Mes chers followers, ne vous inquiétez pas je vais bien ! Plutôt que de devoir raconter en boucle mon histoire car je garde des petites séquelles (cicatrices et sourire de travers, c'est moi le joker !), sachez que je n'ai pas d'herpès ni le nez qui suinte; je n'ai pas fait de combat de boxe, j'ai juste été mordue par un chien au visage, donc même si j'ai fait concurrence à Igor et Grichka [Igor et Grichka Bogdanov, NDLR] un moment, je récupère bien !", a-t-elle écrit. Et de conclure : "J'ai eu la chance d'avoir un super chirurgien maxillo-facial aux urgences qui a fait un super boulot ! C'est derrière moi maintenant, j'ai eu beaucoup de chance."

Elle avait aussi expliqué : "Sur le moment j'ai eu la peur de ma vie car je voyais le sang couler. Je me demandais même si j'avais toujours l'intégralité de mon visage. On m'a allongé, j'ai eu le réflexe d'allumer Snapchat en selfie pour me voir. J'avais un repas de famille juste après, tout le monde m'attendait et j'ai envoyé une photo."