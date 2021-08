Cindy complexée par sa prise de poids dans Koh-Lanta : "C'est compliqué moralement..."

N'en déplaise à certains en raison de sa participation à Mamans & Célèbres, Cindy Poumeyrol fait bel et bien parti du casting de la nouvelle saison All Stars de Koh-Lanta. Le premier épisode a été diffusé ce mardi 24 août 2021 et le succès fut assurément au rendez-vous avec plus de 5 millions de français derrière leurs écrans toute la soirée. Au lendemain, Cindy Poumeyrol a pris la parole pour répondre aux questions des internautes autour de ce premier Conseil haut en couleur à l'issu duquel Ugo et Karima ont (peut-être) été éliminés. Mais avant cela, la jolie blonde de 33 ans actuellement enceinte de son 2e enfant a souhaité évoqué un sujet tout particulier : son physique qu'elle juge peu avantageux au moment du tournage.

"Je voulais tous vous remercier pour vos messages, vos partages, c'est incroyable, ça fait plaisir, sachant que je redoutais le visionnage de ce premier épisode parce que, comme vous l'avez remarqué, j'ai pris beaucoup de poids, et ça ne fait jamais plaisir de se voir comme ça à la télé", avoue-t-elle en story Instagram.

Dans un esprit de sincérité, Cindy Poumeyrol a poursuivi en révélant les raisons derrière cette prise de poids. "C'est simple, en deux ans, je suis devenue maman, on a été confiné, j'ai fait que manger, je travaille énormément entre les réseaux sociaux, ma marque de vêtements, et donc j'ai une très grosse charge mentale. Je ne prends que très peu de temps pour moi, pour aller faire du sport, je mange très mal, je me fais livrer, et juste avant le départ j'ai fait une fausse couche tardive et j'ai gonflé...", confie-t-elle.

Résultat, la femme de Thomas a vécu une aventure quelque peu compliquée face à d'autres candidates à la silhouette impeccable. "Je ne suis pas de nature complexée normalement mais quand j'ai découvert le casting et tous ces profils athlétiques... Je voyais les nanas avec leurs abdos, hyper gainées... J'étais hyper mal à l'aise de me mettre en maillot, je n'avais pas pu me préparer physiquement : j'ai dû organiser mon absence sur les réseaux sociaux, l'organisation de ma boîte etc... donc voilà, je n'ai pas eu ce luxe de me préparer physiquement et ça se voit et c'est vrai que quand on arrive au milieu de tous ces sportifs, c'est compliqué moralement", a-t-elle encore admis. Qu'à cela ne tienne, pour ses fans, Cindy Poumeyrol est incontestablement la plus belle et ils lui ont fait savoir à travers des messages très bienveillants.