Cindy Poumeyrol, sa nouvelle participation à Koh-Lanta critiquée : la production s'en mêle

Cindy Poumeyrol a-t-elle réellement sa place dans la nouvelle saison All Stars de Koh-Lanta ? C'est une question que se posent de nombreux internautes depuis l'officialisation de sa participation. En pour cause, en deux ans depuis sa première envolée sur une île déserte où elle a terminé finaliste, la maman d'Alba (1 an et demi) a eu le temps de réapparaître sur nos écrans avec le programme de TFX, Mamans & Célèbres. Un programme que beaucoup considèrent être de la télé-réalité. Hors, Denis Brogniart a toujours mis en garde ses aventuriers : la participation à une émission de télé-réalité empêche tout retour dans Koh-Lanta. "Eh mais Cindy elle a fait Mamans & Célèbres donc elle fait quoi ici ?", s'est donc longtemps interrogée la Toile.



Si de son côté, Cindy Poumeyrol n'a pas souhaité réagir, Alexia Laroche-Joubert l'a fait. Comme l'a rapporté Télé Loisirs, la productrice de l'émission a évoqué le sujet lors de la conférence de presse et selon elle, il n'y a tout simplement pas de débat. "Mamans & célèbres n'est pas une télé-réalité. La télé-réalité c'est prendre des gens, souvent jeunes et qui ne se connaissent pas, et les déplacer ensemble dans un espace dédié pour faire des activités ou les faire se rencontrer. Filmer quelqu'un dans sa vie quotidienne, ce n'est pas de la téléréalité", a-t-elle mis au clair.

Au passage, Alexia Laroche-Joubert s'est expliquée sur la raison pour laquelle d'anciens candidats se retrouvent blacklistés après avoir été vus sur de véritables programmes de télé-réalité. "Ce n'est pas un jugement de valeur mais, un candidat qui ensuite fait de la téléréalité entre dans autre chose. Chez les aventuriers, il y a une pureté dans le fait de s'inscrire à Koh-Lanta car même sans caméras, ils iraient ! Je ne pense pas qu'un candidat de téléréalité vous dirait ça. L'argent ne peut pas être un moteur dans Koh-Lanta. A partir du moment où tu demandes à négocier, la pureté de ta motivation n'est plus de participer à Koh-Lanta pour vivre l'aventure", a-t-elle estimé.