Cindy (Koh-Lanta), son mari et leur fille au Mexique : Un "drame" gâche les vacances

Depuis la mi-mai, Cindy Poumeyrol, aventurière et finaliste de Koh-Lanta, la guerre des chefs – édition remportée par Maud en 2019 – découvre le Mexique avec son mari Thomas et leur petite Alba (1 an et demi). Un voyage qu'elle partage avec ses plus de 400 000 fidèles followers sur Instagram. Lundi 24 mai 2021, les jolis paysages ont laissé place à un appel à l'aide...

Les vacances de rêve en famille tournent au cauchemar, surtout pour la petite Alba. En effet, en story sur le réseau social de partage d'images, Cindy Poumeyrol partage une conversation WhatsApp. Elle y écrit à un expéditeur non identifié une photo de Raymond, l'ours en peluche qui fait office de doudou pour sa fillette. "Perdu aujourd'hui. Il s'appelle Raymond. Aidez-moi", lance la jeune maman en espagnol. Et de légender ce cliché : "Un drame s'est produit, on a perdu Raymond (sur Holbox)."

Perdre un doudou n'est pas grand chose pour certains, mais c'est un véritable "drame" pour la petite Alba. Et les internautes en sont bien conscients. Ils sont nombreux depuis cette annonce à demander des nouvelles de Raymond en commentaires. Pour l'heure, la candidate de Mamans & célèbres (TFX) n'a pas indiqué s'il avait été ou non retrouvé. Nul doute qu'elle préviendra sa communauté dès lors qu'elle en saura plus.

Malgré cet épisode, l'adorable petite famille tente tant bien que mal de continuer à profiter de ses superbes vacances à l'autre bout du monde. En effet, toujours en story sur Instagram, l'ancienne camarade de Cyril ou encore Maxime dans Koh-Lanta continue à partager de jolies photos au Mexique. Virée en trio dans une superbe plage de sable fin et d'eau turquoise, baignade dans la magnifique piscine de l'hôtel de luxe... Cindy, Thomas et Alba continuent à profiter de leur séjour... sans Raymond.