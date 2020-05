Inès (Koh-Lanta) dans une télé-réalité ? Hésitations sur l'après aventure

Une très jolie silhouette, exposée dès le premier épisode Koh-Lanta, un tempérament explosif et une langue bien pendue, Inès a assurément tous les atouts pour être la parfaite candidate de télé-réalité, celle qui donne envie à tous les directeurs de casting de l'avoir dans leur émission. Sans surprise, la jeune infirmière qui vient tout juste de fêter ses 26 ans (le samedi 23 mai 2020) a été contactée pour participer à ce genre de programme. Elle le révèle dans une interview accordée à nos confrères de Télé-Loisirs.

"Récemment, j'ai reçu une proposition pour participer à une télé-réalité", a déclaré Inès. Et ce n'est pas la première fois que la jeune femme est approchée, elle l'avait déjà été avant sa participation à Koh-Lanta, l'île des héros, dont elle est finaliste. "On m'a proposé plein de programmes de télé-réalité avant que je participe à Koh-Lanta. Si je dois refaire de la télé, ça devra être un programme avec des valeurs. On ne pourra pas me faire passer pour ce que je ne suis pas. Si l'émission me plaît, pourquoi pas !", a-t-elle assuré.

Pour l'heure, rien n'est encore signé pour Inès, elle se laisse encore un temps de réflexion : "Je n'ai pas encore donné de réponse, car je ne veux pas me précipiter, mais mes portes ne sont pas fermées." Ce qui est certain en revanche, c'est qu'elle est catégorique sur le fait qu'elle ne participera jamais aux Anges.

La télé-réalité ou Koh-Lanta, il faut choisir

Mais qu'Inès fasse bien attention, Denis Brogniart l'a dernièrement rappelé à une ancienne aventurière, toute participation à une émission de télé-réalité est synonyme de retour impossible dans Koh-Lanta.

Alors qu'elle espérait pouvoir reparticiper au jeu d'aventure, Wafa avait été gentiment recadrée par Denis Brogniart. L'animateur lui avait rappelé qu'elle avait été blacklistée après avoir été au casting de plusieurs émissions de télé-réalité : la saison 3 de Friends Trip (2016) sur NRJ 12, La bataille des couples (2019, sur TFX) et plus récemment Mamans et célèbres (TFX). "La franchise, l'honnêteté c'est la base. Et la franchise et l'honnêteté c'est de dire dès le début que dès l'instant où vous faites une autre émission de télé-réalité, Koh-Lanta c'est terminé", avait déclaré Denis Brogniart. Inès est donc prévenue...