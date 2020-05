Wafa blacklistée de Koh-Lanta : frustrée, elle s'explique avec Denis Brogniart

C'est en 2010 que Wafa a été révélée au grand public dans Koh-Lanta Vietnam, sur TF1. La jeune femme, qui avait 26 ans à l'époque, s'était vite fait remarquer pour ses performances sportives et était allée jusqu'en finale. Deux ans plus tard, les téléspectateurs l'avaient retrouvée dans Koh-Lanta : la revanche des héros. Mais depuis, la fiancée d'Oliver n'a pas fait son retour dans l'émission d'aventure. La raison ? Elle a participé à des programmes de télé-réalité. Un sujet qu'elle a abordé à l'occasion d'un live avec l'animateur Denis Brogniart, le 30 avril 2020.

La production de Koh-Lanta ne souhaite en effet pas faire de nouveau appel à des candidats qui ont fait des émissions de télé-réalité. Malgré cela, Wafa a accepté de participer à la saison 3 de Friends Trip (2016) sur NRJ 12, à La bataille des couples (2019, sur TFX) et à Mamans et célèbres (TFX). Et elle s'en est expliqué auprès du présentateur de 52 ans. "Je ne garde que du positif. Pourtant on m'a proposé des choses négatives pour casser l'image de Koh-Lanta mais non. Moi le seul truc qui me frustre c'est qu'on est blaklisté", a regretté la jeune femme.

Mais Denis Brogniart lui a rappelé que les participants sont au courant dès le début de cette règle de la production. Une décision avec laquelle il est d'accord : "La franchise, l'honnêteté c'est la base. Et la franchise et l'honnêteté c'est de dire dès le début que dès l'instant où vous faites une autre émission de télé-réalité, Koh-Lanta c'est terminé. Mais je suis heureux que tu sois là, je n'ai rien du tout contre ça. Sauf que c'est un autre monde, je ne le juge même pas c'est un autre monde. (...) Dès que t'es allé dans une autre émission avec du confort avec d'autres règles de vie tu ne peux pas, on estime, revenir en étant vierge de tout ça." Mais Wafa a assuré, avec le sourire, qu'elle aurait pu de nouveau vivre cette aventure exceptionnelle car c'est une guerrière. Quoi qu'il arrive, son aventure restera à jamais gravée dans sa mémoire.