Koh-Lanta All Stars 2021 : Cindy Poumeyrol annoncée au casting et déjà au coeur de vives critiques

C'est une nouvelle saison très attendue. À l'automne prochain, TF1 diffusera une édition anniversaire de Koh-Lanta pour fêter les 20 ans du programme. L'occasion de réunir à l'écran certains des candidats qui ont le plus marqué l'histoire du jeu. Au cours du week-end, le casting a d'ailleurs été dévoilé. Clémence Castel, Claude Dartois, Sam Haliti, Teheiura ou encore Laurent Maistret... Cette saison All Stars promet d'ores et déjà de réaliser des audiences records ! Une candidate sélectionnée ne fait toutefois pas l'unanimité, c'est Cindy Poumeyrol.

Celle qui est arrivée finaliste de la saison 20 en 2019 se retrouve même au coeur d'une nouvelle polémique sur les réseaux sociaux pour avoir participé à une autre télé-réalité, à savoir Mamans & Célèbres sur TFX. Pourtant, Denis Brogniart l'a toujours dit : la participation à une émission de télé-réalité interdit toute possibilité de retour dans Koh-Lanta. L'incompréhension des internautes s'est dont faite ressentir. "Vous dites que si les candidats de Koh-Lanta font de la télé-réalité, ils seront blacklistés et vous prenez Cindy qui a fait Mamans et Célèbres ?", "La Cindy elle vient faire quoi là-dedans ? Ça doit plus rapporter les placements de produits", "Cindy n'a pas sa place !", "Eh mais Cindy elle a fait Mamans & Célèbres donc elle fait quoi ici ?", "Cindy je ne comprends pas, ceux qui font d'autres émissions télé n'ont pas le droit de refaire Koh-Lanta, trop bizarre", lit-on sur Twitter.



Ils ne sont pas les seuls à s'être posé la question. Invité de Touche pas à mon poste lundi 12 avril 2021, Mohamed Derraji (de son côté recalé par la production) a lui aussi fait savoir que ce traitement de faveur l'agaçait. "Elle a fait une télé-réalité elle !", a-t-il souligné auprès de Cyril Hanouna.



La participation de Cindy Poumeyrol reste ceci-dit encore incertaine. La jolie blonde devenue maman d'une petite Alba (1 an) sème fortement le doute sur Instagram en continuant de poster des stories alors que le tournage de Koh-Lanta All Stars devrait avoir déjà commencé. Alors, a-t-elle programmé ses publications sur l'application, son compagnon Thomas s'en charge-t-il ou bien a-t-elle tout simplement refusé de se relancer dans l'aventure ? Affaire à suivre...