Cindy (Koh-Lanta) déprimée par sa prise de poids : "Je veux plaire à mon mari"

Le 10 août 2020, Cindy Poumeyrol a fait des confidences sur son poids, en story Instagram. L'ancienne candidate de Koh-Lanta (La Guerre des chefs, en 2019 sur TF1) expliquait qu'elle avait fait un rééquilibrage alimentaire et qu'elle s'était remise sérieusement au sport après avoir été choquée par son poids sur la balance. Interrogée par Purepeople, la belle blonde de 31 ans nous en a dit un peu plus.

Cindy Poumeyrol est une bonne vivante et ne le cache pas. L'épouse de Thomas aime manger et a des périodes où elle ne se prive pas. Mais récemment, son poids affiché sur la balance lui a donné un déclic. "Je suis montée jusqu'à 70 kilos, mon objectif est d'être dans les 60 kilos. Pour le moment, j'ai perdu 3 kilos en douze jours", nous a-t-elle expliqué. La candidate de Mamans & Célèbres (TFX) a des projets qui lui ont donné envie de s'investir pleinement dans ce nouveau mode de vie : "Je sors ma collection de vêtements fin octobre et j'ai vraiment envie de mettre les tenues en valeur. Ensuite, j'ai des raids sportifs à préparer. Je pars en octobre et en novembre en Corse et en Guadeloupe. Entre le confinement, l'après-confinement et les vacances, j'ai trop profité et ça faisait du bien de se remettre un peu au vert. En parallèle, je cours quasiment tous les jours et je fais du renforcement musculaire."

C'est bien de se faire plaisir mais au bout d'un moment...

En story, Cindy Poumeyrol avait également révélé qu'elle n'avait pu retenir ses larmes après avoir découvert son nouveau poids. Mais ce n'était pas seulement à cause de ses kilos en plus. "Dans ma vie j'ai toujours plus ou moins fait le yo-yo de plus ou moins dix kilos. Mais je me suis toujours trouvée jolie parce que ça reste harmonieux. Et je ne suis pas pour la maigreur ou le corps parfait. Mais quand je me suis remise à courir et que j'ai vu que je n'avais plus aucune condition physique, ça m'a déprimée. Je me suis demandée comment, à 30 ans à peine passé je pouvais me laisser autant aller. C'est bien de se faire plaisir mais au bout d'un moment, il faut faire un peu attention, pas que pour le physique mais aussi pour la santé. Et j'ai envie de toujours plaire à mon mari", a-t-elle précisé.

Nul doute qu'elle réussira son challenge sans problème. Après son accouchement, il y a bientôt dix mois, Cindy avait perdu une dizaine de kilos pour être bien dans sa peau le jour de son mariage. Son union tombait quatre mois après la naissance d'Alba. L'an prochain, elle devra peut-être de nouveau faire attention à son alimentation. La raison ? Elle souhaite avoir un deuxième enfant très vite.

