"Massages nocturnes" et drague dans Koh-Lanta : Alix avoue et s'explique... "

De la drague et des massages dans Koh-Lanta ? Plusieurs aventuriers en font état ! En interview croisée pour Télé Loisirs, Jade et Clémentine révèlent qu'une de leurs camarades de La Légende s'est montrée plutôt séductrice et aurait proposé des massages à des aventuriers. De son côté, Laurent a confirmé en story sur Instagram avoir "eu le droit à plusieurs massages nocturnes". Alors que l'identité de cette masseuse n'avait pas été révélée, elle prend la parole sur les réseaux sociaux ce jeudi 23 septembre 2021.

C'est Alix qui est visée par les propos des autres aventuriers. Agacée de passer pour la séductrice de la saison, surtout qu'elle a tout récemment officialisé son couple avec Mathieu, rencontré sur le tournage de Koh-Lanta, Les 4 Terres... "Après l'épreuve du paresseux, j'ai proposé à quelques aventuriers et aventurières de mon équipe de les masser (avant-bras et cervicales) car ils étaient fracassés", lance-t-elle, précisant qu'ils souffraient alors d'ecchymoses, de dermabrasions, de perte de sensibilité au niveau des membres supérieurs, ou encore de petits soucis au niveau du canal carpien. "J'aime beaucoup prendre soin des autres et aujourd'hui certains candidats essaient de faire passer ça pour de la 'drague' ou un acte mal placé", poursuit-elle.

Alix et Mathieu (Koh-lanta), couple soudé face aux ragots

Face à ces attaques qu'elle a "laissé couler pendant un moment", Alix est décidée à répondre. "La provocation est bien trop poussée", regrette-t-elle. Et d'ajouter : "Sachez que de nombreux aventuriers n'ont que Koh-Lanta dans leur vie et ne vivent qu'à travers les ragots en tout genre et d'autres attendent que la télévision les révèlent au grand jour. Alors quand l'aventure ne se passe pas comme prévu pour eux, ils vivent par procuration... C'est triste."

Enfin, la jolie blonde évoque sa relation avec Mathieu, qui aurait pu être entachée par ces histoires de drague et massage. "Par ailleurs, de nombreux ragots circulent au sujet de mon couple. Sachez chers rageux qu'aujourd'hui plus que jamais nous sommes soudés et que vos paroles sont futiles, assure-t-elle. La vie m'avait déjà fait signe que de trop donner est parfois mal perçu, mais je ne m'attendais vraiment pas à ce genre de comportements. Ma présence à la finale est encore à confirmer. Trop bon, trop con."

Une mise au point claire et nette. En espérant que les tensions s'apaisent et qu'Alix assiste à la grande finale de Koh-Lanta, La Légende dans quelques semaines...