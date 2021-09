Karima (Koh-Lanta) éliminée et "manipulée" : ces scènes off qui changent tout (EXCLU)

Elle a été la première éliminée sur le camp des femmes. Finalement, Karima a intégré un Koh-Lanta parallèle sur l'île des bannis... avant de perdre son affrontement face à Maxime et Ugo lors du quatrième épisode diffusé mardi 21 septembre 2021 sur TF1. Eliminée, la jolie brune au tempérament de feu se livre sur son aventure auprès de Purepeople.com. Les scènes off non diffusées qui changent la vision de son jeu, ses relations avec ses camarades, la stratégie girl power... Karima fait le point.

Vous avez été éliminée après un conseil explosif chez les femmes ! Que s'est-il passé ?

Je n'ai pas vu venir les choses. J'étais vraiment attristée lors du conseil... En fait, je me sentais très sereine sur le camp et deux heures avant le départ, Jade me dit qu'elle a entendu que je serai éliminée. J'étais complètement choquée, je ne m'y attendais pas. Surtout que certaines filles, notamment Candice et Clémentine, étaient venues me voir individuellement. Candice avait dit vouloir faire alliance avec moi. C'est une séquence qui n'a pas été diffusée. Qu'elles votent contre moi à la dernière minute, je ne comprends pas. Donc quand j'ai été éliminée, j'ai été amer. Je me suis sentie trahie, utilisée, manipulée.

D'après vous, pourquoi Candice a-t-elle réagi ainsi au conseil, vous qualifiant de "mytho" ?

C'est une question que je me pose encore. Je n'ai jamais haussé le ton ni manqué de respect à qui que ce soit. Je n'avais rien dit. Ce qui m'a un peu choquée et déçue, c'est que je suis très pudique avec mes sentiments et je m'étais livrée comme jamais auprès des filles. Dans ma première aventure, je n'avais rien dit du tout. Là, je me suis ouverte, j'ai dit des choses assez intimes. Je n'ai pas compris leurs votes.

Vos échanges avec vos camarades d'équipe ont été houleux... Aujourd'hui, où en êtes-vous dans vos relations avec elles ?

Il n'y a pas de problème avec les filles aujourd'hui. Niveau boulot j'ai fait pas mal de choses donc j'ai été pas mal absente des réseaux sociaux. Je revois l'aventure à la télévision. Je n'ai pas de rancoeur. Ça reste un jeu, même si ça m'a énormément touchée.

Vous avez pris Cindy dans vos bras lors de son élimination sur l'île des bannis. Les téléspectateurs n'ont pas compris... Que s'est-il passé ?

Ça n'a pas été retranscrit mais après qu'on se soit dit les choses à son arrivée sur l'île et ça a duré quelques minutes, j'ai proposé à Cindy d'aller pêcher, faire un tour de l'île. On a partagé des choses ensemble. Je ne suis pas rancunière, c'est pour ça qu'à la fin je la prends dans mes bras.

Après cette élimination, vous voilà sur l'île des bannis ! Vous semblez très émue d'avoir une seconde chance après ce départ peut-être prématuré... Qu'avez-vous pensé lorsque les larmes sont montées ?

Beaucoup de choses. "Et si j'avais fait ci, ça..." Mais en fait, non. C'est le destin. Je n'étais pas bien, c'était un mélange de déception et de pas mal de choses. C'est beaucoup d'émotions. Partir aussi tôt, c'est dur...

Vous avez connu La Légende en équipes de même sexe. Qu'en avez-vous pensé ? Comment était l'ambiance chez les femmes ?

Je suis pour la mixité. La beauté de Koh-Lanta, c'est le mélange homme/femme, de pouvoir se confronter à l'autre sexe.

Que pensez-vous de leur stratégie girl power ?

J'ai dit à Coumba : "Next !" Je ne pense pas que ça aurait pu bien se passer, surtout lorsque j'ai vu comment c'était pour moi. Je sens les choses. Pour moi, il faut que le meilleur gagne, femme ou homme. Je n'étais pas pour cette stratégie d'emmener que des femmes au bout de l'aventure, même si j'avais tissé des amitiés avec certaines d'entre elles.

Certains ne vous reconnaissent pas sur les images et évoquent un recours à la chirurgie sur Twitter... Qu'avez-vous à répondre ?

Je n'ai rien à leur répondre. Les gens disent ce qu'ils veulent. Lors de ma première aventure, j'avais des sourcils très très très dessinés, là maintenant c'est autre chose...

Vous avez, sur Instagram, évoqué les images où vous souriez qui n'ont pas été diffusées. La production s'est expliquée. Qu'en pensez-vous ?

J'ai vu la réponse de la production. Libre à eux de dire ce qu'ils ont à dire. Mais je certifie qu'il y a eu des images où je rigolais, j'ai partagé des moments sympas avec les autres. Je ne suis pas en plein déni : oui il y a eu ces images mais il y en a eu d'autres. On ne peut pas mettre que des images comme celles-ci. Je ne suis pas du genre à m'exprimer à travers les réseaux sociaux, je suis assez discrète, ce n'était pas pour faire le buzz. J'ai mon équilibre de vie, j'en suis très contente. L'aventure, c'était un plus, apprécier la survie, le challenge.

D'après vous qui va gagner Koh-Lanta, La Légende ?

Il y a beaucoup de personnes que j'aime. Je vois Ugo aller super loin et j'en serais vraiment contente parce qu'on a été éliminés au même moment. J'affectionne énormément Jade, Christelle et Coumba. Chez les hommes il y a aussi pas mal de personnages que j'aimerais voir aller loin, comme Claude. Dans la vraie vie, c'est quelqu'un de super. Tout comme Namadia, Laurent... Il y en a tellement.

