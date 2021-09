Koh-Lanta All Stars 2021 - Karima et Candice alliées en off : ce qu'il s'est vraiment passé

Le conseil du premier épisode de Koh-Lanta, La Légende a été explosif, mardi 24 août 2021 sur TF1. Karima a été éliminée par l'équipe des femmes. Surprise et très déçue, elle a demandé des comptes à certaines de ses camarades, et notamment à Candice avec qui elle a expliqué avoir passé une alliance. "Mais quelle mytho !", s'était exclamée la jeune femme face à Denis Brogniart et le reste des aventuriers. Les téléspectateurs s'étaient rangés, pour beaucoup, du côté de Candice puisqu'à l'écran, pas de trace de ce pacte et sa version semblait la bonne. Auprès de nos confrères de TV Mag, Karima revient sur ce malaise au conseil et révèle sa discussion en off avec la jeune blonde.

Ce n'est que deux heures avant le conseil que Karima a appris que sa tête était mise à prix. "J'étais choquée, confie-t-elle avant de raconter son échange avec l'amoureuse de Jérémy, lui aussi aventurier de Koh-Lanta. Juste après l'épreuve d'immunité, Candice était venue me trouver pour défendre son amie Clémentine qui avait une voix de pénalité contre elle et me proposer de sceller une alliance avec moi. Elle me disait qu'elle ne connaissait pratiquement personne et qu'elle voulait se faire des alliées."

Karima bernée par Candice : "J'étais déçue mais pas énervée"

Une proposition acceptée par Karima. Toutefois, tout ne s'est pas déroulé comme prévu... "J'étais partante, je lui ai dit que je l'appréciais et que j'aimais l'état d'esprit de compétitrice de Clémentine. C'est Jade qui m'a alertée que Candice avait fait la même démarche auprès d'autres filles et que mon nom était sorti pour m'éliminer au conseil", poursuit alors la jeune maman d'une adorable petite Aïcha-Nour (3 ans).

Cette militaire à la silhouette très athlétique est donc tombée de haut en voyant les bulletins de vote à son nom défiler. Après le dépouillement, lors de son élimination, le ton est monté. "J'étais déçue mais pas énervée. Je me demandais pourquoi celles qui ont voté contre moi n'ont pas cherché à me découvrir davantage. Cela m'a blessée", se souvient-elle. Et d'expliquer sa manière de s'exprimer, jugée "trop sèche" : "J'évolue dans un milieu professionnel où on s'exprime de manière franche et directe (...). À aucun moment sur le camp je n'ai eu d'écart de langage ni fait preuve d'agressivité."

Finalement, Karima a eu une belle surprise en fin d'épisode : elle a eu le choix entre quitter définitivement le jeu ou poursuivre l'aventure sur l'île des bannis et ainsi espérer gagner sa place auprès de la tribu en remportant des duels face à d'autres éliminés ! Rien est perdu...