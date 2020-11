Alix (Koh-Lanta), mort de Bertrand-Kamal et suicide de sa soeur : mots forts et émouvants...

Alix (Koh-Lanta) : sa soeur, touchée par la dépression, s'est suicidée

Un joli message plein d'émotion auquel Loïc et Hadja, ex-camarades de Bertrand-Kamal chez les Verts de l'Est en début d'aventure, ont réagi... Rappelons que le solaire Beka a succombé à un cancer du pancréas à l'âge de 30 ans.

De son côté, Alix évoquait la mort de sa soeur, un suicide. "Elle est partie de sa propre volonté, parce qu'elle n'avait plus la force de lutter, après les choses douloureuses qu'elle avait traversées", expliquait-elle à nos confrères du magazine Public. Avant de mettre fin à ses jours, la soeur d'Alix était "dans une grande détresse psychologique, une dépression grave, ce qui est une forme de maladie aussi". "Mettre fin à ses jours reste encore un sujet tabou. Et cela peut briser des familles entières", avait ajouté la sapeur-pompier venue d'Aubagne qui raconte son histoire et surtout celle de sa soeur dans le but de libérer la parole.