"J'ai été exécrable" : Coumba (Koh-Lanta), honteuse, fait son mea culpa...

L'élimination de Candice de l'équipe jaune (les Lanta Naï) de Koh-Lanta, La Légende a ému de nombreux téléspectateurs lors du cinquième épisode diffusé mardi 21 septembre 2021 sur TF1. La wake-boardeuse de 24 ans a été trahie par Christelle et Coumba, avec qui elle avait scellé un pacte. Ce jeudi 30 septembre 2021, sur Instagram, Coumba s'explique sur ce retournement de veste.

Elle l'avait assuré, l'alliance féminine du tout début d'aventure prime sur tout. Plus encore, elle avait assuré à ses camarades jaunes Christelle, Clémence et Candice qu'elle ne voterait pas contre elles jusqu'à la réunification, au moins. Finalement, au conseil, Coumba n'a pas tenu parole et a voté contre Candice, à l'instar de Christelle. Déçue et trahie, la jeune sportive aux boucles d'or a rejoint Ugo et Clémentine sur l'île des bannis, où elle espère remporter le prochain affrontement.

Coumba (Koh-Lanta) après sa trahison : "J'ai tellement honte de moi"

De son côté, Coumba brise enfin le silence. "Candice, mon plus grand regret sur cette aventure, lance-t-elle sur Instagram. J'ai tellement honte de moi. Tu m'as fait confiance et je t'ai trahie. Tu comptais sur moi et je n'ai pas été à la hauteur. Cette aventure rend folle, fait perdre la lucidité et je n'ai pas réfléchi..." Et de poursuivre, chagrinée par ses propres agissements : "Cela fait 4 mois que nous sommes rentrés de l'aventure et il n'y a pas eu un jour où je n'ai pas regretté mon comportement vis à vis de toi. Je ne pourrais jamais rattraper ce que j'ai fait mais je ferai tout pour me faire pardonner et me racheter même si cela doit durer toute ma vie... J'ai été exécrable et pas correcte envers toi et j'en suis désolée ma poupée. Je t'adore ma belle, tu es tellement extraordinaire. Pardonne-moi."