"Il voulait tout contrôler" : Daniel Auteuil évoque son ex-beau père Guy Béart

Il rejoint la longue liste des comédiens qui ont plus d'un tour dans leur sac. Le 17 septembre 2021, Daniel Auteuil sort un nouvel album, intitulé Si vous m'aviez connu, un recueil de titres réalisé avec Gaëtan Roussel qui comprend des poèmes de Paul-Jean Toulet, mis en musique, ainsi que des morceaux inédits. Sur scène, les 11 et 12 février 2022 au Trianon, le registre diffèrera légèrement puisque l'artiste reprendra L'Espérance, de feu son ancien beau-père, Guy Béart.

Daniel Auteuil a effectivement été en couple avec Emmanuelle Béart pendant de longues années. Les deux comédiens s'étaient rencontrés sur le tournage du film L'amour en douce, d'Édouard Molinaro, sans imaginer que le titre de l'oeuvre pouvait prédire l'avenir. Ils se sont mariés en 1993 et ont eu une fille, Nelly, qui a bientôt 29 ans. Pas étonnant, donc, qu'il ait côtoyé fort longtemps l'inoubliable Guy Béart.

Il aurait aimé que je chante ses chansons

"Il a été mon beau-père pendant douze ans, se souvient-il dans les colonnes de L'Obs. Il aurait aimé que je chante ses chansons, mais je n'osais pas. Béart était poète, musicien, ingénieur des ponts et chaussées, mais aussi un penseur visionnaire, un agitateur d'idées. Je me souviens de déjeuners chez lui avec des intellectuels, des journalistes, des artistes. Et de son émission, Bienvenue, où il invitait à la fois Robert Sabatier, Michel Lancelot, Johnny Hallyday et Carlos. Il m'a fait partager ses lumières, il était brillant avec un rapport compliqué à l'autre car il ne lâchait rien, il voulait tout contrôler. Je sais ce que c'est, je ne lâche qu'en confiance. Je l'ai vu écrire, j'ai écouté ses mélodies qui sont plus complexes qu'il n'y paraît."

Guy Béart nous a quittés en 2015 à l'âge de 85 ans. Sans doute a-t-il insufflé des envies musicales à Daniel Auteuil... bien que celui-ci ait déjà donné de la voix avant leur rencontre ! Il était, entre autres, l'interprète du générique du film L'amour en douce, en 1985, celui-là même qui l'a mis sur la route d'Emmanuelle Béart. Mais les tourtereaux se sont séparés au bout de onze ans de relation. Si l'actrice se montre extrêmement discrète à propos de sa vie privée, on sait qu'elle s'est unit avec son compagnon Frédéric Chaudier en 2018. Quant à son ex, il a refait sa vie à plusieurs reprises. Il est aujourd'hui en couple avec l'artiste corse Aude Ambroggi, qu'il a épousé à Porto-Vecchio en 2006, et qui lui a offert son dernier fils Zachary.

Retrouvez l'interview de Daniel Auteuil dans le magazine L'Obs, n°2969, du 16 septembre 2021.