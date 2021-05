Emmanuelle Béart : "Je n'ai eu dans ma vie que des hommes bien", franches confidences sur ses ex

Elle qui se plaignait, comme beaucoup d'autres artistes, de voir les lieux de culte ouverts mais pas ceux de culture pendant la pandémie, est ravie de pouvoir revenir sur les écrans de cinéma. Emmanuelle Béart fait son come back avec L'Etreinte, au côté de Vincent Dedienne. Interrogée sur ce film par Paris Match, elle a distillé quelques intimes confidences sur sa vie, alors qu'elle se faisait discrète dans le 7e Art.

A 57 ans, Emmanuelle Béart est une femme épanouie, à l'aise dans sa peau et dans sa carrière d'actrice. La star césarisée reprend le chemin des projecteurs pour son nouveau film après une pause au profit du théâtre et, une autre, forcée, par la pandémie. Ces derniers mois, elle a notamment fait l'école à la maison à son fils Surafel (12 ans). Et ce repos contraint a aussi été l'occasion de passer du temps avec son mari, le réalisateur Frédéric Chaudier. "Il est mûr, il a une expérience, je peux lâcher la prise", dit-elle de son amoureux. Et d'ajouter que celui qui partage sa vie l'a seulement mise en garde sur ce qui pourrait tuer leur couple : un retour du bistouri. La star, qui a reconnu en avoir fait dans le passé et que l'expérience avait été ratée, ne compte cependant pas y céder même si elle n'aime guère les effets du temps qui passe. "Je crois que l'amour rend plus belle que la chirurgie", pense-t-elle.

Si elle vit aujourd'hui une belle histoire avec Frédéric, Emmanuelle Béart en a toutefois connu d'autres avant lui et sa riche vie amoureuse ne lui laisse, fait rare, que de bons souvenirs ! "Je n'ai eu dans ma vie que des hommes bien. Des sages", jure-t-elle. De quoi flatter ses ex. De Daniel Auteuil, père de sa fille Nelly (née en 1992), elle dit qui lui a "donné confiance" et l'a "poussée à apprendre, toujours". De l'acteur Michaël Cohen, avec qui elle adopté Surafel, elle retient "une grand passion, une fusion" et le sentiment de toujours former une famille. Et du compositeur David Moreau, père de son fils Yohann (né en 1996) elle s'amuse de continuer à croiser sa route artistique, ce dernier signant la musique de L'Etreinte ! Elle s'inquiète toutefois d'une règle qu'elle espère faire démentir dans sa vie amoureuse : "Chez moi, l'amour dure cinq ans !"

