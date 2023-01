"Il y a assez pour..." : Prince Harry prêt pour de nouvelles révélations choc ? Cette remarque pas passée inaperçue

Le prince Harry prêt à écrire un second livre choc sur la famille royale britannique ? Visiblement très inspiré par ce qu'il considère comme des traumatismes d'enfance, le mari de Meghan Markle semble réfléchir à la publication d'un deuxième livre concernant sa vie au palais de Buckingham. Alors que les ventes de son livre Spare explosent déjà, le papa d'Archie et de Lilibet a révélé lors d'une interview accordée à Bryony Gordon du Telegraph qu'il avait beaucoup à dire et que son premier ouvrage avait été considérablement raccourci avant la publication. Selon lui, la transcription originale de son livre Spare était deux fois plus longue que la version finale. Une grande partie des détails qui ont été supprimés concernaient les interactions avec son père Charles et son frère William.

Cette révélation risque de provoquer l'inquiétude dans la famille royale quant à de futures révélations du prince Harry, des sources du palais de Buckingham s'inquiétant que le fils cadet de Lady Di écrive d'autres livres étant donné le beau pactole qu'ils pourraient lui rapporter.

Face à Bryony Gordon, Harry a ainsi déclaré : "La première version était différente. Il comptait 800 pages, et maintenant il n'en compte plus que 400. Cela aurait pu être deux livres, dit comme ça. Et le plus dur a été d'enlever des choses (...) Il y a des choses qui se sont passées, surtout entre moi et mon frère, et dans une certaine mesure entre moi et mon père, que je ne veux tout simplement pas que le monde sache. Parce que je ne pense pas qu'ils me pardonneraient un jour."

Une tonne de saletés

Avant la publication de son livre Spare, Harry a également admis avoir beaucoup hésité sur les propos à effacer ou à laisser dans son livre. "Il y a assez pour un autre livre - j'ai coupé mes mémoires en deux pour épargner ma famille" a-t-il ajouté. Sans langue de bois, il a affirmé que les médias avaient "une tonne de saletés" sur la famille Windsor. "Je le sais, et ils les balaient sous le tapis pour des histoires juteuses sur quelqu'un d'autre", a-t-il expliqué.

Protecteur avec son neveu Louis et sa nièce Charlotte, il a également confié être très inquiet quant à leur avenir et leur santé mentale. "Je sais que sur ces trois enfants, au moins un finira comme moi, comme une pièce de rechange, a-t-il déclaré. Et ça me fait mal, ça m'inquiète."