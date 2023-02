"Il y a eu papa dans pépé" : Matthieu Delormeau ex-amant d'Elton John ? Il évoque une folle soirée à Cannes

S'il parle régulièrement de ses problèmes de prostate et de libido lorsqu'il anime TPMP People, Matthieu Delormeau restait jusqu'à présent très discret concernant ses conquêtes amoureuses. Le 4 février 2023 pourtant, l'animateur de 48 ans a révélé le nom d'une célébrité l'ayant dragué dans le passé. Une légende de la musique internationale qui pèse plus de "800 millions de dollars" : Elton John !

Ravi de pouvoir raconter cette anecdote, il explique : "J'étais dans un restaurant, il déjeunait à côté et je ne l'avais pas vu, et il s'est levé un moment et il m'a dit 'vous ressemblez étrangement à l'un de mes amis : David Beckham'". Amusés, les chroniqueurs se demandent si Elton John portait bien ses lunettes le jour de ce fameux déjeuner. "N'importe quoi !", souffle ainsi Jean-Michel Maire.

Ne prêtant pas attention à leurs remarques, Matthieu Delormeau poursuit : "Mais je vous jure ! Pourquoi je mentirais à une caméra et aux Français ! (...) Et voilà on a discuté 5/10 minutes et il m'a dit qu'il était en vacances il avait une maison, je ne dirai pas où, mais un peu sur les hauteurs de Cannes. Il m'a dit: 'Je fais une petite soirée ça me ferait plaisir que vous veniez'. Moi je croyais c'était une connerie mais il y a un chauffeur qui est venu me chercher à l'hôtel. On n'était pas que deux, il y avait plein de gens qui étaient là dont son mari, et j'ai participé à la fête. Voilà, pardon de connaître du monde".

Vous avez raison !

"Il t'a un peu dragué en fait ?", a demandé un chroniqueur. "Et quand bien même, qu'est-ce que ça peut te faire ?", "Il y a eu papa dans papa ?", demande Jean-Michel Maire, moqueur, "C'est papa dans pépé là", ajoute Benoit déclenchant ainsi un fou rire général sur le plateau. "Parce que vous pensez 3 secondes que je pourrai coucher avec n'importe qui parce qu'il pèse 800 millions de dollars ?", demande Matthieu Delormeau. "Oui !" répondent tous en choeur les chroniqueurs. "Et bien vous avez raison !", conclut Matthieu Delormeau, qui sous-entend ainsi avec humour qu'il aurait effectivement pu se passer quelque chose avec l'interprète des titres Cold Heart, I'm Still Standing et Hold Me Closer.