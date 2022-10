"Tu as été un trou du cul !" : Jean-Pascal Lacoste en colère avec Matthieu Delormeau, un clash éclate

Samedi soir, le premier élève de la nouvelle saison de la Star Academy s'est fait éliminer lors d'un prime haut en couleur. C'est malheureusement la jeune Amisse qui a quitté l'aventure au bout d'une semaine seulement, elle qui se trouvait face à Julien et Ahcène. L'émission et son résultat ont forcément été beaucoup commentés sur les réseaux sociaux. Les internautes avaient par exemple pointé du doigt l'attitude de Léa lors de sa prestation avec Amir. Et ce lundi 24 octobre, c'est dans Touche pas à mon poste que le programme de TF1 a fait débat.

En effet, Cyril Hanouna a voulu faire le point sur la soirée, recevant pour l'occasion sur son plateau Jean-Pascal Lacoste (candidat de la saison 1 de la Star Ac en 2001). Mais sa présence a eu vite fait de créer du remous avec Matthieu Delormeau. Et pour cause, le chroniqueur n'avait pas mâché ses mots à son sujet dans TPMP People deux jours avant. "Tu as dit que je critiquais la Star Ac' ce qui est faux, j'ai toujours dit qu'il fallait qu'elle revienne. La seule chose que j'ai dit c'est que la Star Ac' ce sont des élèves de The Voice qui dorment au château; pour moi les codes ne sont pas respectés", s'est alors défendu Jean-Pascal Lacoste.

Et pour lui d'expliquer la raison pour laquelle il a décliné l'invitation de Matthieu Delormeau de se rendre sur TPMP People : "Ensuite, tu as dit que je ne pouvais pas venir. Si tu étais un bon animateur, tu discuterais avec ta production, j'ai ma maman qui est très malade et je devais être auprès de ma mère et donc ça m'a un peu emmerdé parce qu'on est assez proche donc t'as été un trou du cul parce que quand on sait pas on ferme sa gueule".

Mais Matthieu Delormeau est resté sur sa position. "En fait tu critiques en lâche, tu retweetes les tweets des gens, le mec n'ose pas le faire lui-même. T'as pas de couilles", lui a-t-il lâché. "Je suis honnête, tu n'as pas à me dire ça pendant l'émission", a ensuite rebondi Jean-Pascal Lacoste. Et pour le chroniqueur de lancer : "Tais toi !". Finalement, Cyril Hanouna est intervenu pour calmer le jeu. Une séquence très mouvementée à retrouver dans notre diaporama !