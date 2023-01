"Il y a la peur de mourir..." : Mathieu (L'amour est dans le pré) met fin à une terrible addiction

Alcool, sucre, chocolat ou encore cigarette... Les addictions ont la peau dure pour tout le monde. Mais avec un peu de motivation et de persévérance, tout est possible ! Mathieu, ancien candidat de la 15ème saison de L'amour est dans le pré (diffusée en 2020 sur M6), en est d'ailleurs la preuve vivante. Après des années de consommation, l'éleveur de taureaux a enfin réussi à mettre un terme à son tabagisme. Une victoire durement méritée qu'il a choisi de partager sur son compte Instagram.

Le mercredi 11 janvier 2023, celui qui a vécu une belle histoire d'amour avec son prétendant Alexandre s'est en effet emparé de son téléphone pour annoncer la bonne nouvelle à ses abonnés. Actuellement en vacances à la montagne, il a mis son exploitation en pause pour "partir en vadrouille quasiment 5 mois" comme il l'expliquait récemment sur le célèbre réseau social. Et c'est depuis une piste de ski, qu'il a voulu célébrer la fin de sa plus grande addiction. "Bonjour les followcops ! Juste pour vous dire que cela fait 5 mois sans tabac et que je n'en ressens plus du tout l'envie après 25 ans de 'fumage'. Quelle connerie et que argent dépensé pour rien...", a-t-il écrit en story, en légende d'une photo où l'on peut le voir arborant un sourire radieux avec le Mont Blanc en toile de fond.

Il y a la peur de mourir...

Quelques heures plus tard, toujours sur son compte Instagram, Mathieu a répondu à quelques questions récurrentes de ses abonnés. Parmi elles, celle de savoir comment l'agriculteur a pu parvenir à mettre fin à son addiction aussi rapidement est beaucoup revenue... Pour l'ex-mari d'Alexandre, il a fallu couper net. "En fait, j'ai arrêté de fumer le jour de mon départ en Colombie. J'étais à l'hôtel et je me suis dis 'c'est ma dernière cigarette'. Depuis, je n'ai pas repris. Donc ce que je préconise, c'est de commencer à arrêter quand il y a un changement, un départ en vacances ou autre... Parce que si vous essayez d'arrêter alors que vous avez la même routine, c'est un peu plus difficile à mon sens", a-t-il expliqué avant de conclure : "Ensuite, il y a l'enfant qui arrive donc ça me met quand même une belle volonté et puis il y a la peur de mourir... il faut quand même se l'ancrer dans la tête. Et puis je me suis fait aider par des patchs. (...) Puis j'ai fini par oublier et je me suis dis que j'en avais plus besoin..." Une belle victoire !