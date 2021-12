"J'ai failli mourir, je pleurais" : Coumba (Koh-Lanta), le derrière en sang en off ! Révélations choc...

Manque de nourriture, absence d'hygiène... Participer à Koh-Lanta dérègle complètement l'organisme. Coumba, déjà vue dans le jeu de survie de TF1 en 2005, 2010 et 2012, a fait son retour dans l'édition All Stars Koh-Lanta, La Légende en 2021. En Polynésie française, l'acolyte de Claude, finaliste mais pas gagnant (les votes ont été invalidés), a souffert de la faim mais aussi de petits problèmes intestinaux... à tel point qu'elle a cru mourir ! Lors d'un live sur Instagram dimanche 19 décembre 2021, elle raconte cette mésaventure.

"J'ai failli crever. J'ai été constipée deux jours et j'ai failli mourir. Il fallait me voir, j'étais derrière un arbre, on aurait dit que j'accouchais", lâche Coumba aux nombreux internautes qui suivent cette vidéo en direct. En off, alors que les caméras ne tournaient pas, l'aventurière a pris la décision de consulter l'équipe médicale... et elle l'a regretté ! "J'ai fait l'erreur d'aller chez le médecin parce que j'avais la diarrhée et il m'a donné un cachet. Le lendemain, je suis partie derrière un arbre pendant 30 minutes, une heure... J'étais à quatre pattes en train de pousser, je pleurais, j'étais en sueurs", se souvient-elle. Et de poursuivre : "J'étais tellement constipée que ça m'a déchiré derrière, j'avais du sang, c'était horrible. Le lendemain, je ne voulais pas y aller. Christelle était constipée en même temps que moi et je lui ai dit que je n'arriverais plus à pousser."