"J'ai fait mon ravalement" : Jean-Noël (L'amour est dans le pré) transformé physiquement !

Pour commenter la nouvelle cuvée de candidats, Jean-Noël ne sera pas seul. En effet, c'est aux côtés de Nathalie, autre prétendante malheureuse de la saison précédente, qu'il va pouvoir se faire une idée du casting 2023. Un véritable bonheur pour lui qui assure que l'émission a changé sa vie. "Cette émission ça a été une super expérience pour moi parce que ça m'a apporté beaucoup de choses. J'ai pris de l'assurance, ce qui me manquait énormément... Et puis finalement je me suis rendu compte que j'avais une certaine valeur. Les gens me sourient et certains viennent vers moi. Il y a même des gens qui demandent à faire des photos avec moi. Les gens me disent que je suis quelqu'un de touchant, d'entier. Je me suis rendu compte que j'étais quand même aimé et c'est super touchant", a-t-il expliqué les larmes aux yeux. De quoi bouleverser une nouvelle fois les fidèles téléspectateurs du programme...