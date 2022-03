"J'ai honte de vous dire que..." : Nabilla, les larmes aux yeux, fait des révélations sur sa deuxième grossesse

Nabilla doit accoucher au mois de juin et plus la date du terme approche, plus elle se confie. Il y a quelques heures, elle s'est filmée sur Snapchat et a montré toute sa sensibilité. Angoissée, elle a choisi de tout dire.

"Il y a quelque chose que j'ai beaucoup caché", lâche-t-elle. De quoi intriguer... La femme de Thomas Vergara a décidé de se montrer et de se parler sans filtre. "J'ai honte de vous dire que j'ai peur. La vérité c'est que j'ai trop peur. De maman d'un enfant je me transforme en maman de deux enfants. Ce n'était pas prévu et dans ma tête j'ai l'impression d'être encore une enfant. J'essaie d'être une adulte mais je n'en suis pas une, j'ai un gros côté enfant en moi", a-t-elle expliqué.

Cette deuxième grossesse non prévue fait qu'elle est "morte de trouille, angoissée" et elle avoue ensuite ne pas savoir comment elle va s'en sortir. Les larmes aux yeux, Nabilla continue de faire part de ses peurs. Elle "flippe" et raconte ressentir "très souvent" un sentiment d'angoisse quand elle se réveille le matin. "Je n'ai pas envie d'aller voir un psy, je sais que ça va se faire naturellement. Je pense que j'ai peur des responsabilités", continue-t-elle.

Puis, la maman de Milann (2 ans) évoque son fils qui la réclame souvent et qui a besoin de beaucoup d'amour. Si elle se fait aider de temps en temps par des proches ou une nounou, Nabilla ne cache pas que parfois c'est dur d'être une mère. "Je suis trop sensible avec mon fils. Quand je lui dis non je souffre et quand je le vois pleurer, je ne le montre pas mais je souffre de l'intérieur. Je me dis que déjà ce n'est pas facile tous les jours avec mon fils alors là...", ajoute-t-elle toujours très émue. En plus d'être angoissée, la femme d'affaires ressent du stress. Certes, elle a choisi de ne pas connaître le sexe de son bébé à l'avance mais au final, comme elle l'explique, cela n'arrange rien car elle a du mal à imaginer son futur bébé.

La star a donc un coup de mou mais elle ne doit pas douter d'elle car elle a toujours montré qu'elle était une très bonne mère. Contrairement à de nombreuses personnalités, elle a par exemple fait le choix de ne pas avoir de nanny à la naissance de son deuxième enfant afin de s'occuper entièrement de lui. Espérons pour elle que ce passage à vide passera vite.