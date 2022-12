"J'ai l'impression d'avoir fait l'amour !" : Anne-Elisabeth Lemoine perturbée dans C à vous, séquence improbable

Lundi 5 décembre 2022, Anne-Elisabeth Lemoine présentait un nouveau numéro de C à vous en direct sur France 5. Et en deuxième partie d'émission, l'animatrice a reçu le chanteur M (Matthieu Chedid), venu faire la promotion de sa nouvelle tournée, entamée il y a quelques jours. Une tournée un peu particulière puisque chacun de ses concerts est marqué par un duo avec un fan. En effet, il invite toujours une personne du public à chanter avec lui sur son titre Nombril. Et surprise, Anne-Elisabeth Lemoine a eu l'occasion d'en faire l'expérience.

En effet, l'animatrice a chanté au cours de l'émission à l'improviste avec M. D'abord quelque peu gênée, elle s'est rapidement lâchée, allant jusqu'à danser debout sur sa chaise. Un moment transcendant dont elle se souviendra sans doute longtemps. "Toute ma vie, j'ai rêvé de ça quoi", a-t-elle déclaré après coup, ayant du mal à réaliser ce qu'il venait de se passer. "C'est extraordinaire, on apprend à chanter, on apprend à bouger, on apprend à s'ambiancer et on se prend tous pour des chanteurs quand on va applaudir Matthieu", a-t-elle ensuite analysé.

Je ne sais pas comment on va finir l'émission maintenant

Face à son enthousiasme, Patrick Cohen s'est alors permis un petit commentaire. "Je ne sais pas comment on va finir l'émission maintenant, c'est un problème, c'est fini on l'a perdue", a-t-il adressé à Matthieu Chedid. Et pour Babette de confirmer avec ironie : "Ah bah je me prends pour une rock star". Pour M, son duo avec Anne-Elisabeth Lemoine fut de son côté plutôt satisfaisant et il lui a d'ailleurs rappelé qu'il était encore possible de postuler pour chanter à ses côtés lors de ses concerts. "Je vais le faire hein ! Je viendrai sur scène et tout, ohlala je vais venir attention. Ok, je vais faire un Zénith", s'est alors prise au jeu la présentatrice.

Quelques minutes plus tard, après avoir assisté à une prestation en live de l'artiste sur le plateau, Anne-Elisabeth Lemoine n'était toujours pas remise de ses émotions. "Moi, j'ai chaud, je ne refroidis pas depuis tout à l'heure. Il fait 100 000 degrés. J'ai l'impression d'avoir fait l'amour ! C'est un truc de dingue", a-t-elle confié, prenant tout le monde sur le plateau de court. Patrick Cohen a même prétendu vouloir quitter la table, visiblement gêné par cette confidence inattendue. L'effet M...