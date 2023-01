"J'ai perdu tout ce que j'avais" : Salomé Lelouch sans filtre sur sa terrible addiction

Fille de Claude Lelouch et d'Evelyne Bouix, Salomé Lelouch a commencé par bâtir son épanouissement personnel sur l'héritage de ses parents. Petite, elle apparaissait dans les films de son père quand sa mère, avec son beau-père Pierre Arditi, l'emmenait au théâtre. Un enseignement riche qui lui a permis de s'affranchir de son prestigieux nom et de tracer son propre chemin. Aujourd'hui comédienne, metteuse en scène et productrice de théâtre réputée et reconnue, l'artiste de 39 ans a le droit à son portrait dans l'édition du 10 janvier de Libération.

Un article au cours duquel on apprend que Salomé Lelouch est été sujette à une addiction. Alors qu'elle avait à peine la vingtaine et était en couple avec Arthur Jugnot, le fils de Gérard, elle se lance dans la gestion de théâtre. Mais cette activité ne suffisait pas à subvenir à ses besoins.

"Je gagnais aussi (ma vie, ndlr) en jouant au poker. Lors d'une mauvaise soirée, j'ai perdu tout ce que j'avais en trois coups. Pour me refaire, j'ai joué les charges sociales qui étaient sur le compte de ma société. Après cela, j'ai demandé à être interdite de poker", confesse-t-elle sans aucun tabou. Une période sombre qui est désormais derrière elle, notamment car elle a su s'arrêter au bon moment et se rendre compte de sa dépendance aux jeux d'argent avant que cela ne dégénère vraiment.

J'ai trop détesté que mes parents parlent de moi dans la presse

Aujourd'hui, elle est propriétaire du théâtre Lepic situé dans le XVIIIe arrondissement. C'est là où se jouera fin janvier 2023 la nouvelle pièce qu'elle a écrite et qu'elle mettra en scène avec Ludivine de Chastenet. Cette comédie, nommée Sur la tête des enfants, aura pour thème la fidélité conjugale.

Côté vie privée, après son idylle désormais révolue avec Arthur Jugnot au cours des années 2000, Salomé Lelouch s'est mise en couple avec un journaliste. Ensemble, ils ont eu une petite fille aujourd'hui âgée de 9 ans. "Maintenant que je suis mère, je mesure l'amour immense et inconditionnel que ma mère me porte. C'est vraiment la mère de Romain Gary dans la Promesse de l'aube", explique-t-elle à ce sujet sur lequel elle reste extrêmement discrète. "J'ai trop détesté que mes parents parlent de moi dans la presse pour faire comme eux, donc je m'arrête là", avance-t-elle.