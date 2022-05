Pierre Arditi avec sa femme et sa belle-fille : le comédien bien entouré à la 33e cérémonie des Molières

C'est depuis les Folies Bergère, à Paris, que se tenait l'édition 2022 des Molières. Une soirée animée par Alex Vizorek et présidée par Isabelle Carré. Les stars avaient répondu à l'appel et, parmi elles, il fallait notamment compter sur Pierre Arditi.

Le comédien âgé de 77 ans a pris la pose en belle compagnie. En effet, on a pu le voir au bras de sa femme Évelyne Bouix. Le couple, marié depuis 2010 mais ensemble depuis plus de trente ans, aime partager des moments de ce genre ensemble. S'ils fuient les évènements mondains, ils répondent toujours présents pour ceux liés à la culture. Les amoureux n'étaient pas seuls puisqu'on a aussi vu auprès d'eux Salomé Lelouch. La fille de Claude Lelouch et Évelyne Bouix a été élevée en grande partie par Pierre Arditi. En revanche, le couple n'a pas eu d'enfant ensemble. "Quand elle s'est finalement décidée, j'ai considéré que j'étais trop vieux et donc je n'ai pas voulu devenir grand-père de mon fils ou de ma fille", expliquait le comédien en 2017 dans Le Divan.

Lors de cette soirée, Pierre Arditi et sa belle-fille Salomé Lelouch étaient tous deux en compétition ! En effet, le populaire comédien était en lice dans la catégorie du meilleur Comédien du théâtre privé pour Fallait pas le dire ! mais a perdu face à Maxime d'Aboville dans Berlin Berlin. Quant à Salomé, elle était en lice pour le Molière de l'Auteur/l'Autrice francophone vivant/vivante avec Fallait pas le dire ! mais a perdu face à Pauline Bureau pour Féminines. Elle tentait également sa chance dans la catégorie Comédie - avec sa complice Ludivine de Chastenet - mais, là encore, pas de bol c'est Berlin Berlin de José Paul qui l'a emporté.

A noter que cette 33e édition a en été rattrapée par la vague #MeToo au théâtre, avec un rassemblement auquel ont participé la militante féministe Alice Coffin et l'actrice Adèle Haenel devant les Folies Bergère durant la cérémonie, à l'appel d'un collectif qui dénonce les violences sexuelles et sexistes dans le milieu. Plusieurs participants, dans la salle, n'ont pas non plus manqué de rapporter leurs revendications à la nouvelle ministre de la Culture, Rima Abdul Malak.