Molières 2022 : Barbara Schulz récompensée, Laetitia Casta, chic en robe noire, repart bredouille

L'édition 2022 des Molières, animée par Alex Vizorek, a eu lieu le 30 mai, à Paris. La cérémonie qui récompense les spectacles sur les planches avait été organisée sans public en 2020 puis avait été annulée l'an passé à cause du Covid. Cette fois, on a vu un parterre de personnalités comme Vanessa Paradis au bras de son mari. Beaucoup de stars en compétition sont reparties bredouille de cette soirée qui a coïncidé avec le 400e anniversaire de la naissance de Molière, mais aussi avec une baisse de la fréquentation dans les salles.

Sur le photocall de la soirée, rattrapée par la vague #MeToo au théâtre, avec un rassemblement auquel ont participé la militante féministe Alice Coffin et l'actrice Adèle Haenel devant les Folies Bergère, on a vu défiler du beau monde ! Barbara Schulz a ainsi pris la pose avec son Molière de la Comédienne dans un spectacle de Théâtre privé pour Comme il vous plaira de William Shakespeare. A l'inverse, sa consoeur Laetitia Casta a posé pour les photographes sans statuette mais avec le sourire tout de même. Chic en robe noire, elle était en compétition dans la catégorie Révélation féminine pour le spectacle Clara Haskil, Prélude et Fugue.

On a aussi pu voir Julie Depardieu, Camille Chamoux, Arthur Jugnot ou encore Jacques Weber (récompensé d'un Molière d'Honneur), Daniel Russo, Alex Lutz, Florian Zeller... La nouvelle ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, avait aussi fait le déplacement. Pauline Bureau, qui a remporté le Molière de l'autrice francophone vivante a profité de sa présence et a rappelé que "18% de l'argent public va à des compagnies dirigées par des femmes", appelant la ministre à en faire son cheval de bataille.

A noter que la cérémonie, diffusée sur France 3, n'a été suivie que par 930 000 téléspectateurs soit 6,0% du public. La dernière édition avait été suivie par 1,02 million de téléspectateurs.

Le palmarès complet de la 33e cérémonie des Molières

Molière du Théâtre public

Les Gros patinent bien – cabaret de carton de Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan, mise en scène Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan

Molière du Théâtre privé

Comme il vous plaira de William Shakespeare, mise en scène Léna Bréban

Molière du Comédien dans un spectacle de Théâtre public

Jacques Gamblin dans Harvey de Mary Chase, mise en scène Laurent Pelly

Molière de la Comédienne dans un spectacle de Théâtre public

Clotilde Hesme dans Stallone de Fabien Gorgeart, Clotilde Hesme et Pascal Sangla d'après Emmanuèle Bernheim, mise en scène Fabien Gorgeart

Molière du Comédien dans un spectacle de Théâtre privé

Maxime d'Aboville dans Berlin Berlin de Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras, mise en scène José Paul

Molière de la Comédienne dans un spectacle de Théâtre privé

Barbara Schulz dans Comme il vous plaira de William Shakespeare, mise en scène Léna Bréban

Molière de la Révélation féminine

Salomé Villiers dans Le Montespan de Jean Teulé, mise en scène Etienne Launay

Molière de la Révélation masculine

Benoît Cauden dans Les Producteurs de Mel Brooks, mise en scène Alexis Michalik

Molière du Seul/Seule en scène

La Métamorphose des cigognes avec Marc Arnaud, de Marc Arnaud, mise en scène Benjamin Guillard

Molière de la Comédienne dans un second rôle

Ariane Mourier dans Comme il vous plaira de William Shakespeare, mise en scène Léna Bréban

Molière du Comédien dans un second rôle

Nicolas Lumbreras dans La Course des géants de Mélody Mourey, mise en scène Mélody Mourey

Molière du Metteur en scène dans un spectacle de Théâtre public

Christian Hecq et Valérie Lesort pour Le Voyage de Gulliver d'après Jonathan Swift

Molière du Metteur en scène dans un spectacle de théâtre privé

Léna Bréban pour Comme il vous plaira de William Shakespeare

Molière de la Création visuelle et sonore

Le Voyage de Gulliver d'après Jonathan Swift, mise en scène Christian Hecq et Valérie Lesort

Molière du Spectacle musical

Les Producteurs de Mel Brooks, mise en scène Alexis Michalik

Molière de la Comédie

Berlin Berlin de Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras, mise en scène José Paul

Molière de l'Humour

Vincent Dedienne dans Un soir de gala

Molière du Jeune public

J'ai trop d'amis de David Lescot, mise en scène David Lescot

Molière de l'Auteur/l'Autrice francophone vivant/vivante

Pauline Bureau pour Féminines