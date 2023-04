"J'ai voulu me suicider" : La bouleversante histoire de Jade (La Villa), première candidate transgenre

Le coup d'envoi est donné ce lundi 3 avril 2023. TFX dévoile les premiers épisodes de la nouvelle édition de La Villa. Et grosse nouveauté cette année, le casting n'est composé que d'anonymes. Parmi les participantes se trouve Jade, la première participante transgenre du programme qui existe depuis 2015 (et produit par Ah ! Production).

Cette année, sept hommes et sept femmes se sont envolés non pas pour la République Dominicaine mais pour le Mexique. Ils ont vécu dans une villa de rêve à Puerto Morelos. Ce n'est toutefois pas pour se la couler douce qu'ils ont participé à La Villa mais pour régler une problématique et également, trouver l'amour. Ainsi, ils ont fait la connaissance de l'emblématique Coach Love Lucie Mariotti qui les poussera dans leurs retranchements. Tous ont dû mettre des mots sur leurs traumatismes et se livrer sans filtre. Ainsi, le public découvrira l'histoire de Jade, une candidate de 25 ans née de genre masculin.

Je considère que ma transition est terminée aujourd'hui

Dans son numéro du 3 avril, Télé Loisirs dresse le portrait de la charmante brune de 25 ans. "Je suis née dans le mauvais corps. Il n'y a aucune différence entre une femme transgenre et une autre", a-t-elle confié dans un premier temps. La Parisienne explique ensuite qu'elle a connu une enfance joyeuse "comme petite fille dans un corps de garçon", au sein d'une famille tolérante. Si à une époque, elle ne souffrait pas de son genre, cela a changé à la puberté avec le corps qui change. Un corps dans lequel elle s'est sentie étrangère. Et son mal-être était tel que cela l'a coupée de la société. "J'étais déscolarisée. Je ne jouais qu'aux jeux vidéo", révèle-t-elle. Jade s'est même imaginée commettre l'irréparable : "A 18 ans, je ne voyais que la mort comme échappatoire. J'ai tenté de me suicider."

Mais la bande annonce du film The Danish Girl, oeuvre cinématographique qui raconte l'histoire de la première femme transgenre opérée, a changé sa vie. "J'ai directement informé ma mère que je pouvais changer de sexe", a-t-elle poursuivi. Sa maman a alors été d'un grand soutien et l'a appelée Jade. "C'était important que ce soit elle qui me renomme", précise-t-elle. La jeune femme, aussi soutenue par son frère, a alors enchaîné les rendez-vous chez les endocrinologues et les psychiatres. Elle a fini par subir une opération et a changé d'état civil. "Je considère que ma transition est terminée aujourd'hui", conclut-elle.

Son histoire, elle va l'évoquer dans La Villa. Et nul doute qu'elle va émouvoir le public. Cette exposition va lui permettre d'éveiller les consciences.