"J'aimais l'alcool, mais il ne m'aimait pas en retour" : Dave Coulier fête ses 2 ans d'abstinence

Il avait décidé d'en finir avec l'alcool et c'est chose faite depuis maintenant deux ans ! On parle ici de Dave Coulier, l'acteur de la série culte La Fête à la maison. Il avait en effet pris ses distances avec la boisson lors du nouvel an 2020 où, ivre, il s'était écrasé le visage contre des marches en pierre. Le comédien est revenu sur cet accident en affichant sa face ensanglantée sur les réseaux sociaux.

Dave Coulier s'est alors expliqué sur Instagram : "J'étais un ivrogne. Oui. Un alcoolique. Je suis libéré de l'emprise de l'alcool depuis le 1er janvier 2020. Je pouvais faire rire les gens jusqu'à ce qu'ils tombent par terre. Sur cette photo, c'est moi qui est tombé par terre. Non par parce que je jouais au hockey ou faisais des choses que j'aimais, comme couper du bois, faire des constructions, jouer au golf, pêcher ou faire du planeur. J'ai été frappé et je suis tombé net dans les escaliers." Dave Coulier avait reconnu qu'il adorait les "bières entre potes" qu'il était souvent celui qui restait en dernier après avoir enchainé les verres pendant huit heures, ce qui pouvait le laisser dans le "coaltar" pendant deux jours. "J'aimais l'alcool, mais il ne m'aimait pas en retour", a ainsi lâché l'acteur fier de ses deux ans d'abstinence sur son compte Instagram.

"J'ai décidé de prendre une décision pour ma propre santé, ma famille et pour ceux qui m'entourent et que j'aime si chèrement. (...) La transformation psychologique et physique a été incroyable. Le ciel est plus bleu, mon coeur n'est plus fermé, et j'aime faire rire les gens jusqu'à ce qu'ils tombent par terre encore plus que jamais. Merci Melissa [sa femme] d'être à mes côtés. Je t'aime", a conclu la star en hommage à son épouse.