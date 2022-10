"J'aurais du mettre une capote" : Jarry et son échange lunaire mais hilarant avec sa fille

"Bon Jarry ta capote n'aurait servi à rien","Que dire de plus ... La vérité sort de la bouche des enfants", "J'adore vos enfants ils me font rire et ça fait du bien", "J'adore les vidéos ou tes enfants prennent la parole. Ils sont excellents", "Bien la fille de son père", "Ils sont aussi drôles que leur père", ont commenté certains abonnés de l'humoriste.

Si Jarry aime partage ses nombreux délires avec ses abonnés, il lui arrive aussi d'avoir besoin de s'épancher sur ses sujets plus sérieux. Notamment sur son coming out qu'il a fait lorsqu'il avait 27 ans. Un moment qu'il avait énormément redouté mais qui s'est finalement très bien passé avec sa maman. Grand stratège, l'homme avait décidé d'annoncer son homosexualité à sa mère lorsqu'elle regardait la série Les Feux de l'Amour. "Laisse moi finir mon film, de toute façon, je le savais. Je m'entends mieux avec les homosexuels", avait-elle répondu à son fils. "Ça a été un choc parce que ça faisait 3-4 ans que je le cachais, que j'avais l'impression de mentir à tous les gens que j'aimais et elle a balayé le problème en 2 secondes et demi" avait confié Jarry dans l'émission C à Vous en février 2022.