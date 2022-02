Jarry : La réaction inattendue de sa maman quand il lui a annoncé son homosexualité

Titre, c'est le nom du tout nouveau spectacle de Jarry dont la tournée débute ce vendredi 4 février. Pour en faire la promotion, l'humoriste de 44 ans avait répondu présent à l'invitation d'Anne-Elisabeth Lemoine dans C à Vous sur France 5. S'il a dévoilé quelques secrets de ce nouveau one-man show, il est également revenu sur son parcours et sur la découverte de son homosexualité.

Jarry l'a longtemps gardée pour lui avant de se lancer dans les confidences auprès de ses proches, jusqu'à ce que l'homme qu'il était ait envie de vivre sa vie au grand jour. A l'époque, Jarry met ses frères dans la confidence avant d'évoquer le sujet avec leurs parents. S'il redoutait leur réaction, il ne s'attendait sûrement pas à celle de sa mère. Il faut dire qu'entre les annonces de son fils et son feuilleton préféré, Les Feux de l'amour, son choix était vite fait ! Alors quand Jarry a fini par lui avouer son homosexualité, sa maman a vite expédié l'aveu : "Laisse moi finir mon film, de toute façon, je le savais. Je m'entends mieux avec les homosexuels", a-t-elle répondu.

Naturellement stressé à l'idée de faire cette grande annonce à sa mère, Jarry n'en est pas revenu et en a été plus que soulagé : "Ça a été un choc parce que ça faisait 3-4 ans que je le cachais, que j'avais l'impression de mentir à tous les gens que j'aimais et elle a balayé le problème en 2 secondes et demi". S'il craignait autant de le dire à ses parents, c'est parce que l'humoriste s'en était lui-même voulu avant de finir par accepter la situation.

Je suis allé voir le médecin

C'est en disputant des matchs de foot et des parties de chasse et de pêche avec son père et ses frères que Jarry s'est rendu compte que la vie lui "avait réservé un autre parcours" : "C'est très compliqué. Je viens d'un petit endroit de 600 habitants, on se connaissait tous depuis l'enfance, c'était normal d'être avec des filles. Moi-même je l'étais sauf que je ne vivais pas les choses de la même manière que mes copains. Eux prennent beaucoup de plaisir et moi je le vivais vraiment comme un exercice à faire pour être comme tout le monde."

Jarry n'a pas accepté son homosexualité tout de suite, à tel point que lorsqu'il l'a découverte, il a foncé chez le médecin dans le but de soigner ce qu'il ne connaissait pas : "J'en avais jamais entendu parler ou très peu. Je suis allé voir le médecin en lui disant qu'il se passe un truc et moi-même dans ma tête, mon projet de vie c'était d'être papa, d'avoir des enfants et d'être comme les gens qui m'entourent." Un projet qu'il a finalement réalisé. A l'amour, rien d'impossible.