Jarry papa fatigué : période difficile avec ses jumeaux, il se confie

La fin d'année de Jarry a été mouvementée. Ce lundi 3 janvier 2022, l'humoriste de 44 ans a donné de ses nouvelles en story Instagram. L'occasion pour ses abonnés de découvrir que ses enfants, surnommé "Vic" et "Tim" (des jumeaux âgés de 5 ans nés grâce à une gestation pour autrui effectuée aux États-Unis) sont tombés malades, de quoi lui donner du fil à retordre.

L'année 2021 a été belle pour Jarry. Il a eu l'occasion de s'amuser une fois de plus dans Mask Singer lors du tournage de la saison 2 ou a présenté Game of Talents. Il a aussi cartonné avec son téléfilm émouvant A tes côtés, dans lequel il évoque un épisode personnel : la fin de vie de son père. Une fiction diffusée sur la première chaîne.

Avec son emploi du temps bien rempli, il aurait sûrement bien voulu se reposer durant les vacances de Noël et profiter de ses deux bambins. Mais une maladie est venue gâcher leurs vacances. Tous deux ont été frappés par une maladie infantile : la varicelle. C'est Jarry qui a fait cette révélation en story. Visiblement fatigué, il a précisé qu'il avait le "visage d'un papa qui vient de traverser dix jours de varicelle avec des jumeaux". "Ça c'est fait, je coche, varicelle, fini. En 2021 on trouve plein de médicaments sur plein de trucs super complexes (...) mais ce serait bien de trouver des trucs pour que nos enfants arrêtent de se gratter", a-t-il lancé.

Maintenant que ses enfants sont rétablis, Jarry n'espère qu'une chose, ne pas contracter la maladie à son tour. Car il ne se souvient plus s'il a eu la varicelle étant petit. "Donc je vais croiser les doigts. En espérant ne pas avoir de boutons dans quelques jours. Sur ce je vous embrasse très fort et youpi 2022", a-t-il conclu. On lui souhaite d'être épargné car, si c'est déjà difficile pour les enfants, cela peut être encore plus compliqué pour les adultes. En effet, des complications sérieuses peuvent survenir, telles qu'une surinfection des vésicules, une pneumonie ou une méningo-encéphalite (inflammation de l'encéphale).