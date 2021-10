Jarry les larmes aux yeux, évoque son père en fin de vie : "Je lui dit 'au revoir' ce soir"

Jarry a mis beaucoup de lui dans sa première fiction diffusée ce soir sur TF1, A tes côtés, dans lequel il évoque un épisode personnel : la fin de vie de son père, qu'il a accompagné jusqu'à son dernier souffle. Face à Yann Barthès dans Quotidien ce lundi 11 octobre, l'humoriste de 44 ans avait les larmes aux yeux en évoquant son papa, qui s'est éteint dans ses bras. Malgré leurs différences et leurs différends, père et fils se sont rapprochés dans cette dure et ultime épreuve. "Je crois qu'il était tellement fusionnel avec mes frères et ma mère qu'il a voulu les protéger, qu'il s'est dit qu'il devait rattraper du temps avec moi et qu'il a très vite compris que j'étais peut-être le seul à pouvoir l'accompagner au quotidien", a expliqué ce papa de deux enfants nés par GPA.

Face aux questions du présentateur, le comédien ne tarde pas à craquer. "A la fin de sa fin, dans la fiction il vous dit 'Je veux que tu profites de la vie, que tu ne t'interdises rien et que tu n'aies peur de rien'. Est-ce qu'il vous l'a dit dans la vraie vie ?", demande Yann Barthès. "Il me l'a dit", répond Jarry, des sanglots dans la voix. Sur le plateau, Anthony Lambert, de son vrai nom, a également expliqué, avec beaucoup d'émotion, que ce projet était pour lui comme un adieu à son père. "Ce film fait partie de mon quotidien depuis 5 ans et ce soir, je dis 'au revoir' à mon papa. Et je pense à tous ceux qui accompagnent des gens... Soyons fiers de nos racines", a-t-il dit.

Pour les besoins du film, Jarry est retourné dans sa région natale, l'Anjou. Il a su s'entourer de grosses pointures du cinéma français comme Marie-Anne Chazel et Didier Bourdon, qui campe le rôle de son père et a qui il donne la réplique.

Jarry a profité de son passage dans Quotidien pour faire passer un message. "Dans ce pays, il faut qu'on pense à la manière dont on a envie de mourir. Aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent et on s'acharne avec des traitements thérapeutiques pour les maintenir en vie alors qu'ils ne demandent qu' à partir dignement. J'attends de cette campagne présidentielle qu'elle se penche sur la fin de vie", a-t-il déclaré.