"J'avais choisi la robe, la salle, le traiteur"... Bérengère Krief a annulé son mariage et révèle pourquoi

C'est une actrice que beaucoup ont connu avec la série Bref de Kyan Khojandi, mais depuis, elle a su se faire une belle place dans le paysage audiovisuel français. À 39 ans, Bérengère Krief est une actrice accomplie que l'on retrouve ce soir dans un épisode de la série Syndrome E, où elle donne la réplique à Vincent Elbaz et Emmanuelle Béart. Dans cette série policière, elle joue le rôle d'une lieutenante mais avant d'être actrice, elle a également été humoriste. Elle a notamment joué son spectacle Amour en 2020, mais comme elle l'a expliqué en janvier de cette année dans l'émission Je t'aime etc, le titre de ce show aurait pu avoir un lien avec la rupture amoureuse.

Si elle est plutôt discrète sur sa vie amoureuse, Bérengère Krief a longtemps été en couple avec un homme et elle pensait même faire sa vie avec lui. "Je devais me marier. On avait organisé le mariage et tout, avant que ça coûte de l'argent, autrement dit les validations. C'est-à-dire que j'avais choisi la robe, la salle, le traiteur. Il y avait quand même une grande démarche, et j'étais dans la comédie romantique où j'avais toujours voulu être. On m'avait demandé en mariage, c'était magnifique, New York et tout vraiment, j'étais Meg Ryan", raconte-t-elle à l'époque.

Cette rupture m'a mise face à moi-même et à ce que je voulais vraiment

Mais alors que s'est-il passé ? Le mariage qui devait avoir lieu en 2015 a été annulé et l'actrice en a dit un peu plus : "Au fond de moi je n'avais pas envie de ce mariage, pour moi j'organisais une fête... une comédie romantique." Une annulation qui a entraîné la fin de son couple et la comédienne a mis un peu de temps à s'en remettre. "Cette rupture m'a mise face à moi-même et à ce que je voulais vraiment", racontait-elle dans les pages de Télé 7 Jours, expliquant qu'elle avait dû suivre une thérapie pour s'en remettre.

Après cette douloureuse rupture, Bérengère Krief a retrouvé l'amour. "J'ai rencontré un garçon, avec qui ça se passe très bien. Je trouve un équilibre (...) Et c'est difficile, on croit que l'amour c'est comme dans les comédies romantiques, et c'est pas ça en fait", avait livré l'humoriste sur le plateau de France 2.