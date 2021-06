Bérengère Krief, adorable groupie de Didier Bourdon : craquante vidéo d'elle enfant

Attention, dossier ! L'humoriste Bérengère Krief a partagé une vidéo d'elle enfant dans laquelle elle reprend les titres mythiques des Inconnus. Une séquence qui a fait plaisir à Didier Bourdon, également présent sur le plateau de C à Vous, la suite.

La comédienne a voulu partager cette vidéo familiale datant de 1991. "Quand j'ai su que Didier Bourdon serait sur le plateau, je me suis dit que c'était le moment de la sortir !" Accompagnée de son petit frère, Bérengère, âgée de 8 ans sur les images et habillée d'une salopette et d'une marinière, entonne l'un après l'autre les titres les plus célèbres des Inconnus comme "C'est toi que je t'aime", "Isabelle" ou encore "Rap-Tout" en se trémoussant devant l'objectif.

"La vidéo dure 20 minutes ! On a passé la matinée à chanter avec mon frère Anthony qui avait 5 ans. On faisait des chorégraphies et des mises en scènes", explique l'humoriste aujourd'hui âgée de 38 ans.

Celle qui se produira sur la scène du Théâtre de Paris dès le 8 septembre prochain, avant d'entamer une tournée dans toute la France, a avoué devoir beaucoup au trio d'humoristes, notamment son envie de se lancer dans cet univers. "J'ai passé beaucoup de jour de l'an avec Les Inconnus chez ma mamie. Je connaissais tout par coeur, c'était une très bonne école", ajoute-t-elle face à un Didier Bourdon apparemment flatté.

Bérengère Krief : "Je voulais être en couple avant de me connaître"

Venue faire la promotion de son nouveau spectacle sobrement intitulé Amour, nommé dans la catégorie Humour aux Molières 2020, la lyonnaise s'est également confiée sur sa vie amoureuse et sa passion pour les questions de couple, fil rouge de son spectacle. "Je me suis rendue compte que c'était un sujet qui me passionnait. Je trouve que je rencontre mieux les gens comme ça. J'ai voulu parler d'une énorme rupture qui m'a mise par terre... Et puis, je voulais aussi parler de la reconstruction et de l'amour de soi."

La Bridget Jones française, comme on la surnomme, révèle avoir appris à mieux se connaître après une douloureuse rupture et que le célibat commence à lui peser. Entre deux anecdotes très personnelles, celle que l'on a pu voir dans la série Bref de Kyan Khojandi ou encore le film Joséphine aux côtés de Marilou Berry, n'hésite pas à pousser la chansonnette sur scène !

D'Aya Nakamura à Brigitte Bardot, en passant par Nicoletta, Bérengère Krief partage sa playlist de chansons d'amour à son public. "Mais je ne chante pas, je fais du playback !" Avant d'ajouter : "Je me suis entraînée pas mal sur Les Inconnus quand j'étais petite".

Qui sait, peut-être bientôt un duo avec le grand Bourdon qui vient de sortir son premier album ?