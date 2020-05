Bérengère Krief "explose en sanglots" pour son premier jour de déconfinement

Certains attendaient le déconfinement du 11 mai 2020 comme le messie. Pour d'autres, cette nouvelle ère est une source inépuisable d'angoisses diverses et variées. Bérangère Krief, qui a habituellement le coeur à rire, a préféré exposer son mal-être sur les réseaux sociaux. Pour aider les autres, pour s'aider soi-même. Dans une triade de publications, sorte de journal intime virtuel, l'humoriste a avoué qu'elle en avait "gros sur la patate"... tellement, en fait, qu'elle a rédigé son ressenti sur Word et qu'elle a pris son écran en photo, les légendes Instagram n'offrant pas la capacité adéquate pour s'exprimer aussi longuement.

"Je me suis accrochée à cette date de toutes mes forces et pourtant il est 18h18 et je suis de nouveau dans mon pyjama de jour, le coeur lourd" explique-t-elle. Il est vrai qu'en deux mois – ou presque – de confinement, nous avons tous eu le temps de réfléchir à ce que serait ce premier jour de "liberté". Cette sortie tant attendue, Bérangère Krief l'a faite chez Décathlon, auprès de son amoureux qui voulait échanger un article. Et là, elle a réalisé que rien ne serait plus tout à fait pareil, que les consignes étaient déroutantes, que les masques rendaient difficile toute connexion humaine... et qu'en plus, le temps était maussade.