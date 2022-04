"J'avais tellement honte" : Harry Styles se livre sur le tabou autour de sa sexualité

Il faut dire que les membres de ce boys band britannique (Niall Horan, Zayn Malik, Louis Tomlinson et Liam Payne) adulé par toute une génération étaient très scrutés et qu'il n'était pas question qu'un scandale éclate autour d'eux. Après avoir signé des contrats de "propreté", les membres du groupe devaient taire toute relation, tentant d'être des "bad boys sans jamais rien faire de mal". Une situation difficile à tenir pour eux, et qui a mené à un véritable complexe pour Harry Styles.

"À l'époque, il y avait encore ces histoires de gens qui couchaient et qui le racontaient. Savoir à qui je pouvais donner ma confiance était vraiment stressant", se souvient-il, alors qu'il est aujourd'hui en couple et très heureux avec l'actrice Olivia Wilde, qui a dix ans de plus que lui. Une rencontre qui suit une prise de conscience importante : "Je pense que je suis arrivé à un stade où je me suis dit : 'Pourquoi ai-je honte ? J'ai 26 ans, je suis un homme célibataire depuis un an, alors oui, j'ai des relations sexuelles'".

Et Harry Styles ne s'interdit rien en ce qui concerne les galipettes : "libre", il assume totalement ses prises de position en faveur de la cause LGBT, qui ont été critiquées par les conservateurs de son pays. Cependant, pas question pour lui d'en dire plus sur ses histoires, qui resteront bien secrètes. "J'ai été très ouvert avec mes amis, mais c'est mon expérience personnelle, c'est la mienne", a-t-il déclaré. "Le plus important est d'accepter tout le monde et d'être plus ouvert, de ne pas à avoir à rentrer dans un moule". Un beau message de tolérance qu'il a pu faire passer à Coachella, où il récemment mis le feu !