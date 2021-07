Olivia Wilde et Harry Styles amoureux : retrouvailles et escapade romantique en Italie

Ainsi, Olivia Wilde et Harry Styles font une nouvelle et rare apparition. La réalisatrice du film Don't Worry Darling et son acteur star se font extrêmement discrets depuis le début de leur relation. Des collaborateurs ont quand même témoigné de leur complicité évidente.

"Elle est très heureuse avec Harry. Olivia et Harry poursuivent le tournage à Los Angeles. C'est difficile à cause de la Covid. Ils ont dû arrêter le tournage plusieurs fois pour des tests et des pauses. C'est génial de travailler avec Olivia. Elle reste calme et très concentrée malgré toutes ces pauses", expliquait par exemple une source restée anonyme au site People au mois de février. L'informateur ajoutait que l'alchimie entre les deux amoureux était flagrante : "Tout le monde l'a vu venir. Pendant les pauses, il n'a pas pu rester loin d'elle et est allé la voir dans sa cabine."

Les internautes ont pris connaissance de la romance d'Olivia Wilde et Harry Styles en janvier dernier. Le couple avait assisté au mariage de Jeffrey Azoff, l'agent du chanteur, et de sa compagne Glenne Christiaansen. Les deux invités étaient arrivés main dans la main à cet heureux événement. Harry Styles avait ensuite présenté Olivia Wilde comme sa petite amie aux autres convives de l'heureux événement.

Olivia Wilde et son ex-fiancée Jason Sudeikis ont rompu en novembre 2020. Le papa de ses deux enfants (Otis et Daisy, 7 et 3 ans) a lui aussi retrouvé l'amour. Il vient d'officialiser son histoire avec le mannequin Keeley Hazell.