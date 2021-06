Olivia Wilde : Son ex Jason Sudeikis, recasé, officialise avec sa nouvelle compagne

Le 17 février dernier, The Sun révélait que Jason Sudeikis voyait Keeley Hazell lors de rencards très discrets à Londres. "Jason a toujours trouvé Keely incroyablement séduisante et a raconté à ses amis qu'il avait eu un crush sur elle depuis qu'elle posait pour la Page 3 [de The Sun, NDLR]", confiait une source au tabloïd britannique. Jason et Keeley se connaissent depuis 2014, année de leur toute première rencontre sur le tournage du film Comment tuer son boss 2. Ils se sont retrouvés et rapprochés des années plus tard, dans la série Ted Lasso.

Leur relation a pris un virage amoureux après la séparation de Jason Sudeikis et Olivia Wilde. Les deux acteurs ont mis fin à leur histoire en novembre 2020, après neuf ans. La rupture aurait été causée par le coup de coeur qu'a eu Olivia pour l'acteur et chanteur Harry Styles, qu'elle dirige dans son prochain film, Don't Worry Darling. Olivia et Harry habitent désormais ensemble, à Londres. Jason Sudeikis s'est aussi installé dans la capitale anglaise, chez Keeley Hazell.

Jason Sudeikis et Olivia Wilde sont parents de deux enfants, un garçon et une fille prénommés Otis et Daisy (7 et 4 ans).