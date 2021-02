Jason Sudeikis séparé d'Olivia Wilde : l'acteur recasé avec un célèbre top !

Jason Sudeikis semble avoir tourné la page. Peu de temps après sa séparation d'Olivia Wilde - recasée avec la star de la chanson Harry Styles -, l'acteur américain a été vu dans les bras d'une nouvelle femme. D'après les informations du Sun datées du 17 février 2021, Jason Sudeikis (45 ans) serait le nouveau conjoint du top britannique Keeley Hazell.

Nos confrères révèlent qu'ils se seraient rencontrés pour des "rendez-vous secrets" à Londres. "Jason a toujours trouvé Keely incroyablement séduisante et a raconté à ses amis qu'il avait eu un crush sur elle depuis qu'elle posait pour Page 3", a commenté une source au tabloïd. Jason Sudeiki et Keeley Hazell auraient ainsi été amis pendant plusieurs années, entretenant une relation purement platonique.

Si Jason Sudeikis a été prêt à recommencer une histoire si tôt, c'est qu'il aurait appris qu'Olivia Wilde et Harry Styles habitaient déjà ensemble. "Il s'est tourné vers Keeley. Il était dévasté et elle le soutenait. Il l'a invitée à le rejoindre pour un diner avec des amis à Los Angeles et ils se sont rapprochés", a poursuivi cette même source. Après avoir filtré, ils se seraient embrassés, marquant la "naissance d'une relation". Le scénariste l'aurait d'ailleurs choisie pour le rôle de Bex dans le film comique Ted Lasso.

Jason Sudeiki et Keeley Hazell seraient devenus amis sur le tournage du film Comment tuer son boss 2, en 2014. La Britannique de 34 ans avait débuté sa carrière de mannequin en 2004, en posant pour la célèbre Page 3 du tabloïd The Sun. Elle s'est tournée vers une carrière d'actrice depuis l'année 2009. On a notamment pu la voir dans À la folie, avec Jennifer Lawrence.

En novembre dernier, Jason Sudeikis avait confirmé sa séparation d'Olivia Wilde, après neuf années passées ensemble et deux enfants : un fils, Otis (6 ans), et une fille, Daisy (4 ans).