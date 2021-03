Jason Sudeikis : Toujours dévasté par sa rupture avec Olivia Wilde, malgré sa nouvelle relation

"Jason vit toujours avec ses enfants, ils sont avec lui depuis qu'elle [Olivia] a commencé son tournage [du film Don't Worry Darling, NDLR] et qu'elle parade avec Harry [Styles, son nouveau compagnon et héros de son film, NDLR]", ajoute l'informateur de Page Six. Jason Sudeikis et Olivia Wilde sont parents de deux enfants, un garçon et une fille prénommés Otis et Daisy (âgés de 6 et 4 ans), nés au cours de leurs 9 ans de relation.

Jason Sudeiki et Keeley Hazell se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage du film Comment tuer son boss 2, en 2014. Ils se sont retrouvés et rapprochés dans la série Ted Lasso. La jolie blonde de 34 ans avait débuté sa carrière de mannequin en 2004, en posant pour la célèbre Page 3 du tabloïd The Sun. Elle s'est ensuite tournée vers la comédie et a notamment côtoyé Jennifer Lawrence, dans le film À la folie. Keeley a également joué dans la série britannique The Royals.

De son côté, Olivia Wilde et son nouveau compagnon Harry Styles commencent une histoire sérieuse. L'actrice et réalisatrice se serait installée chez lui et a quitté progressivement la maison qu'elle partageait avec Jason Sudeikis.