"J'avoue que c'est plus pesant que d'habitude" : Louane sans Florian Rossi, une séparation pas évidente...

Séparé depuis de longues semaines de Louane, Florian Rossi est actuellement en tournée en Amérique du Nord. Après être passé par les Etats-Unis, il se trouve au Canada et plus précisément au Québec. Musicien fidèle de Stromae, le jeune homme est en effet contraint de rester loin de sa compagne jusqu'au 14 décembre 2022, date de son ultime concert outre-Atlantique.

Interviewée ce dimanche 11 décembre sur RTL, la chanteuse de 26 ans a évoqué son compagnon avec lequel elle a réalisé son dernier album Sentiments, disponible depuis le 9 décembre dernier. "On a une connexion qui est hyper évidente, la façon dont on travaille ensemble elle est hyper cool, et en vrai on travaille beaucoup à distance. On travaille pas forcément toujours ensemble, je pense que dans l'album il y a la moitié des chansons qu'on a faites ensemble dans la même pièce, l'autre moitié qu'on a fait vraiment chacun de notre côté", a-t-elle confié au sujet de celui avec qui elle a fondé une famille. Depuis mars 2020, les deux artistes sont les heureux parents d'une petite fille prénommée Esmée.

Ayant chacun des emplois du temps très chargés, les amoureux sont parfois éloignés par des milliers de kilomètres. Habituée à ne pas toujours être avec son amoureux, l'interprète du titre Secret admet néanmoins que cette séparation est bien plus dure que les précédentes. "À la fois je trouve que c'est cool de pas forcément être l'un sur l'autre même si en ce moment on l'est pas du tout et j'avoue que bon là c'est plus pesant que d'habitude", a-t-elle avoué. "Il est outre-Atlantique avec Stromae ?", lui a-t-il été demandé. "Oui exactement il est en tournée américaine en ce moment", a répondu la jolie blonde, qui trouve décidément le temps long sans son homme.

Des mots d'amour même à distance

S'il n'est pas avec sa compagne en ce moment, Florian Rossi lui a malgré tout adressé une très belle déclaration d'amour le 9 décembre dernier à l'occasion de la sortie de son dernier album. "J'espère que vous serez traversés par autant d'émotion en écoutant cet album que j'ai pu traverser durant sa création. Je ne suis pas peu fier d'y avoir posées quelques pierres. Tu nous touches directement au coeur, bravo Louane. Je t'aime", écrivait-il en story.

Le 25 novembre dernier, à la veille de ses 26 ans, la chanteuse s'était d'ailleurs rendue à New York avec leur fille Esmée afin de rendre visite à son chéri. Toute la petite famille avait également passé du temps au Canada puis à Montréal.