"J'en ai ras le bol de ces débats de merde !" : Excédé par Eric Zemmour, Ian Brossat s'emporte

Allô la gauche, il y a quelqu'un ? Alors qu'Eric Zemmour - fortement invité par sa rivale d'extrême droite Marine Le Pen a arrêté le flou et se déclarer candidat à l'élection présidentielle - squatte les ondes non stop, difficile pour l'opposition de se faire entendre. Ian Brossat, adjoint PCF à la mairie de Paris et directeur de campagne de Fabien Roussel, candidat à l'Elysée, a poussé un coup de gueule.

Invité de la chaîne France Info le jeudi 7 octobre 2021, Ian Brossat s'est montré excédé par l'omniprésence d'Eric Zemmour dans les médias. "Moi je vous le dis, j'en ai ras-le-bol de ces débats de merde auxquels on a droit matin, midi et soir ! J'en ai rien à foutre de savoir si les gens appellent leur gamin Mohammed, Antoine ou Kévin. Les Français, eux aussi, en ont ras-le-bol de ces débats ! Posez-vous des questions aussi parce que quand, le matin on parle immigration, le midi on parle immigration, le soir on parle immigration, ça produit Eric Zemmour ! Le débat politique est aujourd'hui pourri par ces thématiques", a ainsi lâché l'élu PCF. Et Ian Brossat de marteler que la préoccupation des électeurs serait avant tout "le pouvoir d'achat".

Écoeuré par la manière dont Eric Zemmour serait flatteusement traité, Ian Brossat n'a pas manqué de souligner que l'ancien chroniqueur d'On est pas couché n'est ainsi jamais interrogé sur ses propositions pour "augmenter le Smic ou lutter contre les délocalisations". Il faut bien admettre que l'on ne connait pas non plus l'avis du clivant polémiste en matière de santé, d'écologie, de culture, de défense... Le coup de gueule du communiste a fait un petit buzz sur les réseaux sociaux, à commencer par Twitter où son passage a été vu plus de 100 000 fois. De quoi attirer un peu l'attention d'électeurs indécis ? Le candidat du PCF, Fabien Roussel, reste pour l'heure largement derrière ses rivaux de gauche comme Anne Hidalgo, du PS, ou Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise dans la majorité des sondages.