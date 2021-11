"J'en avais des frissons" : Philippe Etchebest se souvient de l'adoption de son fils au Mexique

Philippe Etchebest n'en n'a jamais assez ! Déjà bien occupé avec les tournages des émissions Top Chef, Objectif Top Chef et Cauchemar en cuisine pour M6, sans parler de ses restaurants à gérer, le célèbre chef a trouvé le temps d'écrire un livre intitulé Cuisinez bien accompagné avec ma méthode Mentor, sorti aux éditions Albin Michel le 13 octobre 2021. Pour ce dernier, il a entamé une tournée promotionnelle et ce 31 octobre, il défendait son ouvrage dans 20h30 le dimanche sur France 2.

Outre la cuisine, Philippe Etchebest a eu l'opportunité de parler d'une autre de ses passions : la musique. Une passion qu'il entretient régulièrement avec son groupe de rock. En évoquant l'un de ses idoles, Paul McCartney, l'étoilé de 54 ans s'est remémoré une scène touchante datant de l'adoption de son fils Oscar-Louis en 2005 au Mexique. "J'ai adopté mon fils au Mexique et quand je suis rentré dans le dortoir où il y avait les bébés, juste au moment où j'allais découvrir mon fils, ils passaient The Long and Winding Road [tube des Beatles, ndlr] en philharmonique", a-t-il détaillé. Et de confier encore ému : "C'était sublime, j'en avais des frissons, c'était un moment vraiment incroyable."

C'est avec sa femme Dominique que Philippe Etchebest a accueilli son fils il y a maintenant seize ans, non sans difficulté. Un fils qui fait son bonheur malgré qu'il ne le voit pas toujours comme il le voudrait. "Mon fils, je le vois un peu moins, car il est en pension. Je m'accorde du temps les week-ends pour être avec lui. On partage comme passion commune le rugby, on va aux matchs ensemble", déclarait-il lors d'une interview pour Télé Loisirs au mois de septembre.